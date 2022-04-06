Лидер группы KAZKA вдохновила историей о родном Харькове и показала фото с детства

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая выросла в Харькове, который стал одной из жертв бомбардировок. Звезда поделилась историей города и показала детские фото.

Лидер знаменитой группы KAZKA поделилась размышлениями о Харькове, где родилась и выросла. Она рассказала, что даже после жестоких обстрелов город живет.

Смотрите также С сиренами, взрывами и руинами: KAZKA выпустила песню о том, что Украине не окей

Александра Зарицкая рассказала о родном Харькове

Меня зовут Саша, и я родилась и выросла в прекрасном Харькове, по улице Чернышевская, 78, в самом центре, рядом с площадью Поэзии. Какие красивые там дома! Сколько снарядов попали в них с начала войны?

– написала певица.



Александра Зарицкая в детстве / Фото с инстаграма

Александра рассказала, что в детстве вместе с сестрой она ходила в местную библиотеку и читала комиксы. Любимым занятием было ходить в парк им. Горького на прогулку и пробовать пиццу в одном из заведений. Правда, оккупанты обстреляли этот парк множество раз.

"Маленькими, когда у нас были карманные деньги, вместе с сестрой мы также посещали книжный магазин BOOKS на улице Сумской. Туда недавно попал снаряд... Весной в Харькове цвели магнолии, кажется, на улице Дарвина. А когда погода была теплой, мы садились на большие и ехали до Саржиного Яра, к источнику".

, сейчас Александр Зарицкий находится в Соединенных Штатах. Она ходит на митинги и проводит концерты в поддержку Украины. Недавно звезда исполнила Гимн Украины в центре Нью-Йорка.

Мой прекрасный харьков! Город свободных, талантливых людей! Несмотря на разрушенные судьбы и здания, Харьков живет! Ресторанчики готовят пиццу, люди убирают улицы и высаживают крокусы. Ибо жизнь продолжается! И все будет Украина!

– подытожила Александра Зарицкая.



Харьков к бомбардировкам / Фото из инстаграма



Харьков до и после бомбардировок / Фото из инстаграма