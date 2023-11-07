Выучите русский, – лидер группы "Пошлая Молли" выдал возмутительное заявление о польском языке
Источник:Кирилл Бледный
Солист группы "Пошлая Молли" грубо высказался о польском языке и вызвал волну критики в сети. Позже он объяснил, что это была шутка.
Лидер русскоязычной группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный (настоящее имя – Кирилл Тимошенко) накануне концертов в Польше записал видео. В нем он с "возмущением" высказывается о польском языке и предлагает полякам переходить на нормальный – русский.
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Кирилл Бледный оскандалился заявлениями о польском языке
Певец также с грубой бранью предложил полякам вступить в Российскую империю.
Знаете, что меня бесит в Польше. Меня нах** раздражает польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом **банском языке. Типа, чуваки, просто изучите **ядь русский и говорите на нормальном нах** языке. Есть же Российская империя, просто вступите в нее. Как раньше. И говорите на нормальном **ядь языке, долбо***,
– сказал Бледный.
Бледный о польском языке (видео 18+)
В следующих инстаграм-сториз Кирилл показал выступление группы "Нервы", которые вышли на сцену в Польше с украинскими флагами. Этот коллектив отказался от работы в России после 24 февраля 2022 года. "Пошлая Моллы" планировала выступать в Польше в начале декабря.
Видео артиста разлетелось в сети и стало объектом критики. Кириллу предлагают поехать в Россию как украинцы, так и поляки. Концерты группы требуют отменить.
- "Я бы депортировал из Польши после подобных заявлений";
- "Если после последнего видео понадобится помощь юристов в Польше, к нам не обращайтесь";
- "Знаете, что меня бесит в Польше? Конченые соотечественники";
- "А можно как-то передать его высказывания о польском языке польским спецслужбам, чтобы ему запретили въезд? Пусть несет ответственность";
- "П*здуй из Польши со своим русским языком".
Поляки возмущены из-за заявлений артиста / Скриншот из инстаграма
Шутка не удалась
Через несколько часов Кирилл снова снял видео в инстаграм-стори, где заявил, что его слова о языке были шуткой и воспроизведением образа российского имперца.
"Мне казалось, что этот прикол считывается вот так. Очевидно, что это толстенный рофл. Это лирический герой. Это пародия на имперского россиянина. Я просто стегался. Наверное, юмор не для всех. Юмор некорректен в этой ситуации. Какая российская империя? Я украинец, вы знаете мою позицию. Очевидно, что это была шутка. Извините за остренький юмор", – оправдался Бледный.
Кирилл Бледный оправдался после неудачной шутки: видео