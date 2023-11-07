Выучите русский, – лидер группы "Пошлая Молли" выдал возмутительное заявление о польском языке

Солист группы "Пошлая Молли" грубо высказался о польском языке и вызвал волну критики в сети. Позже он объяснил, что это была шутка.

Лидер русскоязычной группы "Пошлая Молли" Кирилл Бледный (настоящее имя – Кирилл Тимошенко) накануне концертов в Польше записал видео. В нем он с "возмущением" высказывается о польском языке и предлагает полякам переходить на нормальный – русский.

К теме "Света Риганица": Лобода выпустила трек на двух языках и оконфузилась в сети

Кирилл Бледный оскандалился заявлениями о польском языке

Певец также с грубой бранью предложил полякам вступить в Российскую империю.

Знаете, что меня бесит в Польше. Меня нах** раздражает польский язык. Я не понимаю, зачем говорить на этом **банском языке. Типа, чуваки, просто изучите **ядь русский и говорите на нормальном нах** языке. Есть же Российская империя, просто вступите в нее. Как раньше. И говорите на нормальном **ядь языке, долбо***,

– сказал Бледный.

Бледный о польском языке (видео 18+)

В следующих инстаграм-сториз Кирилл показал выступление группы "Нервы", которые вышли на сцену в Польше с украинскими флагами. Этот коллектив отказался от работы в России после 24 февраля 2022 года. "Пошлая Моллы" планировала выступать в Польше в начале декабря.

Видео артиста разлетелось в сети и стало объектом критики. Кириллу предлагают поехать в Россию как украинцы, так и поляки. Концерты группы требуют отменить.

"Я бы депортировал из Польши после подобных заявлений";

"Если после последнего видео понадобится помощь юристов в Польше, к нам не обращайтесь";

"Знаете, что меня бесит в Польше? Конченые соотечественники";

"А можно как-то передать его высказывания о польском языке польским спецслужбам, чтобы ему запретили въезд? Пусть несет ответственность";

"П*здуй из Польши со своим русским языком".



Поляки возмущены из-за заявлений артиста / Скриншот из инстаграма

Шутка не удалась

Через несколько часов Кирилл снова снял видео в инстаграм-стори, где заявил, что его слова о языке были шуткой и воспроизведением образа российского имперца.

"Мне казалось, что этот прикол считывается вот так. Очевидно, что это толстенный рофл. Это лирический герой. Это пародия на имперского россиянина. Я просто стегался. Наверное, юмор не для всех. Юмор некорректен в этой ситуации. Какая российская империя? Я украинец, вы знаете мою позицию. Очевидно, что это была шутка. Извините за остренький юмор", – оправдался Бледный.

Кирилл Бледный оправдался после неудачной шутки: видео