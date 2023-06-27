Солист OneRepublic собрался выступить в России после войны: на него рухнул шквал критики

Солист группы OneRepublic заявил, что хотел бы поехать в Россию с концертом, когда завершится война. Поклонники из Украины раскритиковали Райана Теддера и он удалил сообщение.

Лидер известной американской группы OneRepublic Райан Теддер выступил с пророссийским заявлением в своем твиттере. Он поделился, что хотел бы приехать в Россию с концертом после войны, которую назвал "хаосом".

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Солист OneRepublic собирался выступить в России

Мы надеемся, что когда весь этот хаос утихнет, мы сможем сыграть концерт для россиян снова – мы были вынуждены отменить последние несколько концертов прошлого года. Люди там всегда были замечательными, политика и война – это плохо,

– написал Райан Теддер.



Скриншот с твиттера

Очевидно, украинцы подвергли критике певца и рассказали ему, как на самом деле россияне реагируют на вторжение. Жители страны-террориста поддерживают постоянные обстрелы и геноциды. Под давлением критики Райан Теддер таки удалил свое сообщение, но добавил еще одно заявление. Он намекнул, что уходит из соцсети через хейт.

"Причина, по которой я оставил Twitter много лет назад... Независимо от вашего мнения или утверждения половина людей ненавидит это, половине нравится это. Независимо от ваших намерений, когда вы просите о ненависти. Прощайте".

Но и здесь украинцы отреагировали на заявление лидера OneRepublic:

"Убирайся, любитель россиян";

"Можешь и не возвращаться, клоун".

OneRepublic поддерживали Украину раньше

В начале полномасштабного вторжения группа OneRepublic выразила поддержку украинцам в сети, а затем и публично. Летом в прошлом году они выступили на концерте в Торонто. Во время мероприятия украинка передала сине-желтое знамя к сцене – Райан Теддер поднял его и повесил на микрофон.