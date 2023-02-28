Никогда раньше не мечтала, – солистка группы KAZKA заговорила о свадьбе с бойфрендом

Лидер группы KAZKA Александра Зарицкая откровенно рассказала об отношениях с бойфрендом Павлом. Она впервые призналась, что задумывается о свадьбе.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая впервые откровенно рассказала о личной жизни. Она больше не скрывает, что встречается с бойфрендом Павлом, также работающим в творческом направлении.

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Саша Зарицкая об отношениях

Лидер KAZKA впервые рассказала детали их отношений. Она призналась, что первым в любви признался именно Павел.

Он мне признался, что он меня любит, а я такая: "Ой, и я тоже тебя люблю". Через несколько месяцев отношений я поняла – уже несколько месяцев, и для меня это уже много. Тогда прошло еще некоторое время, и я поняла, что я реально его люблю, и что надо как-то обустраивать жизнь,

– поделилась Александра.

Зарицкая даже заговорила о свадьбе. Однако подчеркнула, что такое событие следует планировать уже после победы Украины. Саша призналась, что не хотела бы шумного мероприятия в ресторане.

"Никогда раньше не мечтала, я сейчас уже ставлю себя на место невесты. Но свадьбу после победы. Сейчас нужно сделать так, чтобы нашим детям было жить хорошо в свободной стране. Это одна такая супертрадиционная будет свадьба где-то там на Закарпатье, а другая где-то в Крыме, где море".

Что известно о последних отношениях Зарицкой