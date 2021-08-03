Лидер группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец отдыхает с семьей на Кипре: фото

Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец после большого количества концертов устроил долгожданный отпуск. Вместе с женой, дочерью и сыном он улетел на Кипр.

Украинский исполнитель Сергей Танчинец недавно активно гастролировал по городам Украины с группой БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. Теперь он отправился на долгожданный отдых на Кипр вместе с семьей.

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Сергей Танчинец с семьей на Кипре

Певец делится фотографиями из отпуска на личной странице в инстаграме. Он будет отдыхать с женой Анной, старшей дочерью Анастасией и сыном Лукьяном 7 дней.

На Кипре Сергей Танчинец с семьей путешествует на лодках и катерах, загорает на солнце и развлекается на свежем воздухе. Также артист устроил акустическое выступление для поклонников в отеле.

Для просмотра всех фото листайте справа:

Отметим, что на Кипре ранее отдыхала Alyosha и Тарас Тополя вместе с тремя детьми. Чаще всего украинские знаменитости для отпусков выбирают Турцию (там отпуск провели Катя Осадчая с Юрием Горбуновым, Сергей Притула, Маша Ефросинина и Оля Цибульская).