Лидер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ вспомнил, как Тина Кароль отказалась петь с ним в дуэте

Популярные украинские артисты часто обмениваются фанами, выпуская дуэтные песни. Лидер БЕZ ОБМЕЖЕНЬ признался, что предлагал коллаборацию Тине Кароль, однако та отказалась. Почему – читайте дальше.

В июне прошлого года группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ выпустила лирическую композицию "Липень". Как выяснилось, она могла выйти в дуэте с Тиной Кароль. Сергей Танчинец предлагал поп-диве спеть с ним, но ей не подошел трек.

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Он добавил, что Кароль не отказалась наотрез, а предложила стать главной героиней клипа на песню "Липень". Однако эту идею тоже не удалось реализовать, потому что БЕZ ОБМЕЖЕНЬ "не успели снять видео, начали заниматься другими песнями".

Был у нас разговор с Тиной Кароль. Ей не подошла эмоционально песня. Поэтому наш дуэт с Тиной Кароль, наверное, еще впереди,

– заявил Сергей Танчинец.

Заодно артист признался, что не против дуэтов с другими звездами украинского шоу-биза – с "Океаном Эльзы", "Бумбоксом", Тиной Кароль, Олегом Винником, KAZKA, KADNAY и Lida Lee.

, пока на счету БЕZ ОБМЕЖЕНЬ всего одна коллаборация. С Kozak System, СКАЙ и Артуром Даниеляном группа выпустила песню "Героям" в поддержку белорусов.

К слову, дочь Сергея Танчинца Анастасия тоже увлекается музыкой. Девочка поет и играет на гитаре, поэтому вполне возможно, что вскоре она споет в дуэте со звездным папой.

"Настя почти артистка. Думаю, мы тоже сделаем с ней совместную песню, она прекрасно играет на гитаре, поет и имеет великолепный вокальный тембр", – заметил фронтмен БЕZ ОБМЕЖЕНЬ.



Сергей Танчинец с дочерью / Фото из инстаграма лидера БЕZ ОБМЕЖЕНЬ