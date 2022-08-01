Артобстрел не выбирает, – лидер БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ о знакомых, погибших на войне

Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ Сергей Танчинец рассказал, что многие его знакомые в начале полномасштабного вторжения пошли воевать на фронт. И некоторые из них уже никогда не вернутся домой.

Сотни тысяч мужчин сейчас защищают Украину, каждый день рискуют жизнью. К ВСУ присоединились и те, кто раньше никогда не был знаком с военным делом.

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Сергей Танчинец о знакомых на фронте

На передовой остаются и мужчины, которые еще в 2014 году начали бороться с российскими захватчиками. Сейчас они делают все для того, чтобы навсегда изгнать оккупантов из наших земель. К сожалению, цена мирного неба слишком высока – это жизнь, которую каждый день уносит война.

Погибло много моих знакомых, некоторых я знал много лет. Но есть и те, кто сражается с 2014 года и продолжает это делать. Я уверен, что они будут держать знамя победы в своих руках. Но война – есть война. Особенно артобстрел не выбирает – ты профессиональный военный, или только пришел,

– поделился Танчинец.

Сам артист сейчас держит оборону на культурном фронте. К счастью, его родные живы и знакомы. Однако родители жены знают, что такое оккупация. Полтора месяца они жили под Ирпенем, когда там были русские военные.

Тесть с тещей мои находились под оккупацией под Ирпенем – все эти полтора месяца. Я не смог их уговорить уехать. Очень сложно уговорить людей это сделать. Лично в моей семье, слава Богу, потерь не было, но среди знакомых – огромное количество,

– рассказал Сергей.

Среди известных мужчин сейчас много находятся в ВСУ или терробороне, помогают профессиональным военным и другим землякам бороться с российским нашествием. Артисты сильно изменились. Война сменила всех. В эксклюзивном материале мы показали, какими они были до войны и каковы сейчас.