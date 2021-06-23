Соблазнительная Lida Lee

Для очередных сексуальных фото подопечная Монатика примерила красный сплошной купальник с глубоким вырезом на спине, а также надписью "Достопримечательность", что перекликается с первой песней Lida Lee. Образ звезды завершала красная шляпа с широкими полями.

Интересно Надя Дорофеева показала обольстительный образ в атласных шортах и тапочках от Gucci



Lida Lee в красном купальнике / Фото из инстаграма Lida Lee

Вероятно, фотосессия проходила у реки Днепр, поскольку позади можно увидеть песок и густую зелень. Впрочем, локация фото не уменьшает градус сексуальности, которую продемонстрировала артистка. Снимки прокомментировали немало фанатов и отметили великолепные формы тела певицы. Отметим, что цена такого купальника – 900 гривен, вещь также есть в черном цвете.



Аппетитные формы Lida Lee / Фото из инстаграма певицы