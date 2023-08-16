Захотела сделать сюрприз, – Lida Lee умилила видео встречи со своим папой

Папа Lida Lee оставил под ее новым клипом трогательный комментарий, который растронул артистку. После этого певица решила навестить своего отца. В соцсетях Лидия показала трогательное видео их встречи.

Певица, настоящее имя которой Лидия Скорубская, показала поклонникам своего отца. Артистка объяснила, почему так неожиданно приехала домой.

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Папа оставил комментарий

Lida Lee рассказала в инстаграмме, что после публикации ее нового клипа на песню "Просыпайся" поклонники написали ей много приятных слов. Однако один комментарий наибольше тронул звезду. Оказалось, что написал его ее папа.

Под видео прочитала следующее: "Очень классная работа, горжусь вами, горжусь всей командой и помню тебя такой маленькой хулиганкой". И подпись: "Твой старенький папа". Это был его первый комментарий на YouTube, ради которого отец специально зарегистрировался. У меня сразу побежали слезы,

– призналась Лидия.



Папа Lida Lee написал в комментариях дочке / Скриншот

После этого девушка решила, что пора навестить отца.

Lida Lee умилила видео встречи

Артистка призналась, что захотела сделать папе сюрприз. Но поскольку он пошел выгуливать собаку, то ей пришлось час ждать его дома.

Мужчина, придя в квартиру, был удивлен и счастлив. После объятий он, как и все родители, спросил, не хочет ли она есть. В видео Lida Lee показала, как они вместе обедали.

Люблю тебя и обещаю навсегда оставаться той же бекшетницей в твоем сердце,

– написала певица под видео.

Видео растрогало многих поклонников. В комментариях они поддержали звезду и порадовались:

"Это так здорово!"

"Как это мило! Какой у тебя отец…"

"Я реву! Как это мило! Ледусь, вы большая молодчинка".

"Вы так прекрасны и трогательны".

"Круто! Молодец. Надо уделять внимание родителям, пока они с нами в этом мире, потому что потом будут только воспоминания".

"Объятия с родными – это самое главное счастье!"

Прокомментировала видео и мать певицы Ирина. Женщина написала, что очень их любит.

В инстаграмм-сторис Lida Lee показала еще одно архивное фото с папой. Интересно, что поклонники не узнали звезду, ведь на фотографии у нее длинные вьющиеся волосы.



Lida Lee с папой / Фото с ее инстаграммы

Кстати, недавно Lida Lee прекратила сотрудничество с Монатиком и теперь сама развивает свою музыкальную карьеру. Сейчас она презентует украиноязычные песни и принимает участие в благотворительных мероприятиях.