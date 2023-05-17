Умер Левко Дутковский, основавший ансамбль "Смеричка": последние дни жизни он провел в муках

В 80 лет скончался украинский композитор и основатель ВИА "Смерічка" Левко Дуткивский. Его не стало 16 мая в кардиологическом центре в Черновцах. Он перенес инфаркт.

О смерти Левка Дутковского сообщил журналист и исследователь украинской эстрады Михаил Маслий. Он признался, что последние дни его жизни были мучены и болезненны. Он перенес инфаркт и коронавирус.

Горячая тема Доездился по Южному мосту: полиция Киева забрала у Павлика спецпропуск

Умер Левко Дутковский

Сердце Левка Дутковского остановилось в областном кардиологическом центре города Черновцы. В последние дни жизни ему помогали друзья.

В родных Черновцах, которые так воспевал и которыми так гордился, в кардиологическом центре, после перенесенного инфаркта и коронавируса, 16 мая военного 2023 года около 20 часов умер один из основателей украинской эстрадной песни, великий учитель, композитор, музыкант и стратег Левко Дутковский,

– объявил Михаил Маслий.

Он отметил, что Левко Дутковский – это легенда украинской эстрады, основатель знаменитого на весь мир ВИА "Смеричка", который никогда не изменил мнению: "Надо петь не чужое, а свое родное, украинское".

"Хотя и не столь известный и популярный, как того заслуживал, но откровенный, искренний и счастливый с искорками в глазах и с любовью к друзьям-собратьям. Оставался таким до последнего земного дня", – добавил Михаил Маслий.

Чем известен Левко Дутковский

В 1966 году на Буковине, в городе Вижница, Левко создал биг-бит группу "Смеричка", которая впервые использовала электроинструменты и стала одной из первых ВИА СССР.

Дутковский пел, играл на клавишах и гитаре. В состав "Смерички" входили Алексей Гончарук – вокал, гитара, Александр Шкляр – соло-гитара, саксофон, Юрий Шорин – барабаны, Виктор Музычко – бас-гитара, вокал, Валерий Бурмич и Леонид Сиренко – духовые.

Благодаря Дутковскому солисты и композиторы "Смерички" становились известными – Назарий Яремчук, Василий Зинкевич, Владимир Ивасюк, София Ротару, Иво Бобул и другие.

У композитора остались дочь Виктория, внучки Кристина и Анна, зятья и сестра Оксана. Супруга Алла скончалась еще в июне 2004 года.