Леся Никитюк восхитила сексуальным телом в бикини: жаркое фото из Черногории

Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк снова отправилась на отдых — на этот раз она релаксирует в Черногории. Там звезда щеголяет невероятной фигурой.

Летний сезон продолжается, а значит, украинские звезды дальше устраивают отпуска в разных уголках мира. На днях телеведущая и блогер Леся Никитюк отправилась в Черногорию.

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Горячее фото Леси Никитюк

Леся Никитюк позировала у входа на пляж с названием Nikkitiuk, что похоже на ее фамилию. Звезда уже пошутила на эту тему: "Прикупила гостиницу... пока расслабляюсь, сейчас пивка принесут. Лето".

Телеведущая предстала перед объективом в ярком оранжево-белом бикини на тонких завязках. Сеть взбудоражил вид ее безупречной фигуры и сексуального тела.

Знаменитость дополнила пикантный образ бусами на шее, солнцезащитными очками с прямоугольной оправой, несколькими браслетами на руке и золотистой цепочкой на щиколотке. Леся Никитюк выровняла и распустила белокурые волосы. Черты лица она подчеркнула нежным макияжем.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма звезды