Леся Никитюк рассказала, как организовала убежище для переселенцев в своей школе в Хмельницком

Из-за войны Леся Никитюк переквалифицировалась из ведущей в волонтера. Из Киева она переехала в родной Хмельницкий и развернула центр помощи в школе, где когда-то училась.

В свежем интервью Леся Никитюк поделилась, что ее центр для вынужденных переселенцев почти месяц принимает ежедневно по 50 семей. Это люди, которые убегают на Запад или за границу с горячих точек и находящихся под обстрелами районов.

Читайте также "Навіть в миші офіцерське є звання": Леся Никитюк записала песню-троллинг российской пропаганды

Как выяснилось, к добрым делам Леся Никитюк привлекла школу в Хмельницком, которую окончила сама. Теперь телеведущая совместно с директором, психологами и учителями помогает тем, кто покинул свои дома.

Каждый день мы встречаем людей, которые вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов. Мы помогаем им немного расслабиться, стараемся вкусно готовить. У нас очень большой штат, коллектив всей школы, в которой я когда-то училась – и директор, и завуч, и психологи, и учителя. Все работают,

– рассказала Леся Никитюк.

"Мы всех принимаем, всех кормим, всех стараемся обеспечить любовью, лаской, чтобы они немного отвлеклись", – добавила звезда.

По ее словам, после ночевки в их центре переселенцы едут к родным или находят жилье в Хмельницком.

Леся Никитюк в своем центре для переселенцев: фото и видео

Для просмотра всех фото и видео пролистайте вправо