Леся Никитюк является одной из тех знаменитостей, которые активно диктуют тренды украинским модницам. Девушка часто показывает свой look of the day и вдохновляет поклонниц на новые аутфиты.

Летний образ Леси Никитюк

На новых снимках, которые Леся распространила в своем блоге, она позирует в красивом костюме белого цвета. Наряд состоял из укороченной широкой кофты, под которой был черный бюстгальтер, и широких брюк на резинке.

Короткие белокурые волосы красавица уложила ровно и надела на голову стильную кепку. Никитюк обожает подчеркивать естественную красоту легким макияжем и на этих фотографиях сделала именно так. Среди аксессуаров ее летний аутфит довершили трендовые солнцезащитные очки и ожерелье.



Леся Никитюк в белом костюме / Фото из инстаграма Леси Никитюк

