Чайники из кабинетов вынесли, – Леся Никитюк рассказала, как оккупанты разворовали музей в Херсоне

Ведущая и блоггер Леся Никитюк на днях приехала в освобожденный Херсон. Она посетила музей, который заметно опустошился после оккупации россиянами.

Украинская ведущая и блоггер Леся Никитюк после путешествия в Харьков приехала снимать новый выпуск "Ле Маршрутки" в Херсон. В сториз она поделилась своими впечатлениями.

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Леся Никитюк в Херсоне

Ведущая рассказала, что в освобожденный город понемногу возвращаются жители. Волонтеры восстанавливают дома, а электричества работают над уничтоженными электростанциями.

"Возвращаются люди, даже с детьми. Волонтеры помогают восстанавливать крышу и устанавливают буржуйки в спасшиеся комнаты. Представляете, люди так хотят жить в своем доме… Пусть там одна комната уцелела, но это свой родной дом".

Но оккупанты не только уничтожили труд украинцев, но и разграбили население, а также культурные места. В частности, в музее не осталось почти ничего – воровали даже то, что использовали работники.

Херсонский художественный музей. Оккупанты настолько все похитили, что самый старый экспонат сейчас в нем… это Богданович и я…

– не без иронии заметила Леся Никитюк.



Леся Никитюк в Херсоне / Фото с инстаграм-сториз

"А также разворовали Государственный архив. Технику и чайники из кабинетов работников тоже вынесли. Напоминаю, все подставки под электрочайники, как всегда, оставили".

Леся Никитюк в Херсоне / Фото с инстаграм-сториз

Где накануне была Леся

, захватчики продолжают терроризировать деоккупированную часть Херсона постоянными обстрелами. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что россияне намеренно выбирают места с наибольшим скоплением людей, чтобы было больше жертв и запускают боевые дроны с левого берега Днепра.

Напомним, несколько недель назад Леся Никитюк приезжала в Харьков. Она была и на Салтовке – районе, наиболее пострадавшем от обстрелов оккупантов, там практически нет уцелевших домов. Ведущая призналась, что была растерянной, но смогла почувствовать боль живущих там людей.

Однако не обошлось без волны хейта. Никитюк обвинили в том, что она приехала в Харьков с целью похвастаться и набрать подписчиков На эти упреки она ответила эмоционально: призналась, что имела цель снимать город, а не просто гулять и развлекаться.