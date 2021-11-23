Леся Никитюк позировала в фешенебельном отеле Флоренции: фото из Италии
Источник:инстаграм Леси Никитюк
Украинская блогер и телеведущая Леся Никитюк отправилась в Италию. На этот раз звезда прогуливается по улочкам Флоренции. Она показала фешенебельный отель, в котором остановилась в этом путешествии.
Знаменитость обожает путешествия. Работая тревел-ведущей, она побывала в большинстве стран мира, поэтому теперь лишь возвращается в любимые места.
Смотрите также Леся Никитюк показала образ с вечеринки: эффектные фото в черном костюме
Леся Никитюк во Флоренции
Блогер опубликовала фото из отеля, в котором остановилась. Леся сидела за изысканным столиком и смаковала чай. Гостиничный номер выглядит роскошно – большая белоснежная кровать, светильник, красивая мебель.
Никитюк позировала на камеру в облегающей одежде черного цвета с акцентом на декольте. Среди украшений ее элегантный образ довершили длинные серьги, браслет и колье. Короткие волосы звезда собрала в хвост сзади, оставив лишь челку, которая спадала на лицо. Макияж сделала в коричневых оттенках: с матовыми тенями на веках и блеском на губах. Как всегда, у Леси был идеальный маникюр молочного цвета.
Леся Никитюк во Флоренции / Фото из инстаграма телеведущей
Леся Никитюк во Флоренции / Фото из инстаграма телеведущей
Леся Никитюк во Флоренции / Фото из инстаграма телеведущей
Леся Никитюк во Флоренции / Фото из инстаграма телеведущей
Предыдущие выходы Леси Никитюк
- Звезда позировала в трикотажном платье от украинского бренда the COAT.
- В осенней локации среди тыкв блогер примерила кремово-желтый свитер, который связала с трендовыми темно-бежевыми лосинами.
- В кафе знаменитость позировала в черно-зеленом свитере и кожаной мини-юбке.