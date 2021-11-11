Леся Никитюк показала образ с вечеринки: эффектные фото в черном костюме

Украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк пример для многих девушек. Особенно в аутфитах, ведь всегда выбирает стильные образы. На корпоратив звезда надела стильный черный топ и облегающие штаны.

Многие девушки вдохновляются образами своих кумиров. Для украинских модниц одной из таких девушек является Леся Никитюк. Звезда часто публикует в сети фото, которыми очаровывает поклонниц.

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Новый образ Леси Никитюк

Для рабочей вечеринки звезда выбрала соблазнительный наряд, который подчеркнул все прелести ее роскошной фигуры. Леся позировала на камеру в черном костюме, состоявшем из топа на замке с длинными рукавами и обнаженными плечами и брюк.

На волосах она сделала локоны и собрала их в высокий хвост, оставив челку. Такая прическа сейчас очень актуальна. Ею любит дополнять свой look светская львица Ким Кардашян. На лице знаменитость сделала выразительный макияж: глаза подчеркнула с помощью черного карандаша, а губы накрасила помадой.

Леся Никитюк в черном наряде/ Фото из инстаграма телеведущей

Леся Никитюк в черном наряде/ Фото из инстаграма телеведущей

Фанаты Леси никогда не оставляют ее сообщения без внимания. Под этим они в очередной раз засыпали блогершу комплиментами.