Леся Никитюк появилась на дне рождении Притулы в мятном миниплатье: фото

Шоумен Сергей Притула громко отметил день рождения, собрав друзей в загородном комплексе. На праздновании появилась коллега именинника Леся Никитюк. Для вечеринки она выбрала обольстительное миниплатье мятного цвета.

Не один сезон развлекательного шоу "Кто сверху?" превратил соведущих Лесю Никитюк и Сергея Притулу в настоящих друзей. Так, народная любимица стала гостьей громкого торжества по случаю 40-летия шоумена. Она успела сфотографироваться с именинником и попозировать сама.

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Образ Леси Никитюк на дне рождении Притулы

На вечеринке в официальном стиле ведущая выглядела как с обложки модного глянца. Когда другие гости прибыли на празднование в костюмах и длинных вечерних платьях, она щеголяла фигурой в облегающем миниплатье мятного цвета. Наряд с длинными прозрачными рукавами и открытым декольте безупречно подчеркнул формы Леси Никитюк.

Леся Никитюк на дне рождении Сергея Притулы / Фото из инстаграма ведущей

В тон к платью звезда подобрала небольшой клатч и довершила аутфит белыми босоножками без каблуков. Волосы Леся Никитюк уложила ровно, челку немного подкрутила и сделала легкий макияж с акцентом на глаза. Из аксессуаров она выбрала роскошное кольцо и серьги.

Поскольку в конце мая ведущая отдыхала в Турции, то на вечеринке она хвасталась не только стройными ножками, но и идеальным загаром. Неудивительно, что новые фото Леси Никитюк оценили более 100 тысячами лайков. Кадры не оставили равнодушными даже Мишель Андраде и Соню Плакидюк.

Леся Никитюк на дне рождении Сергея Притулы / Фото из инстаграма ведущей

Леся Никитюк на дне рождении Сергея Притулы / Фото из инстаграма ведущей