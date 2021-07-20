Леся Никитюк похвасталась длинными ногами: фото в фиолетовом миниплатье

Популярная телеведущая Леся Никитюк в очередной раз похвасталась длинными стройными ножками. Она позировала на кухне в роскошной фиолетовом миниплатье.

Блогерша не прекращает публиковать в инстаграме новые фотографии. Более 3,7 миллиона подписчиков нетерпеливо ждут новые сообщения, где звезда покажет соблазнительные аутфиты.

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Обольстительный образ Леси Никитюк

На новом снимке инфлюэнсерша позировала на кухне общественного заведения или же телеканала, где работает. На этот раз она выбрала достаточно неординарную локацию для съемки. Леся предстала перед объективом в фиолетовом миниплатье с красивым декольте и рукавами, украшенными длинной бахромой. Наряд хорошо подчеркнул все прелести фигуры Никитюк, акцентировал на ее стройных ногах.

Такой look знаменитость соединила с черными туфлями-лодочками от популярного бренда Amina Muaddi. Стоимость такой обуви составляет более 30 тысяч гривен. Отметим, что Никитюк уже не впервые выбирает именно эти туфли.

Волосы звезда уложила ровно, а на лице сделала красивый макияж в нюдовых тонах. Довершила аутфит лаконичными украшениями-цепочкой и серьгами.



Леся Никитюк в фиолетовом миниплатье​ / Фото из инстаграма Леси Никитюк