Плачу за тобой, Сергей Дмитриевич, – Леся Никитюк остроумно подколола Притулу

С начала войны Сергей Притула с головой в волонтерстве и о телевидении не думает. Так что Леси Никитюк подыскивают нового соведущего на "Хто зверху?" На фоне этого звезда тепло и с юмором высказалась об экс-коллеге.

Сергей Притула работал не просто ведущим, но и креативным продюсером "Хто зверху?", но с Лесей Никитюк всегда был на равных. Они дружили и снимались вместе с 2018 года, так что артистке жаль, что в новый сезон она будет идти с другим партнером.

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Леся Никитюк подколола Сергея Притула

Бывшего соведущего звезда сначала расхвалила и засыпала комплиментами, а напоследок "ущипнула", пошутив об абьюзе на съемочной площадке.

Как тяжело отпускать тебя, Сергей Дмитриевич. Я плачу за тобой. Конечно, Сергея Дмитриевича невозможно заменить в шоу "Хто зверху?" Это такой высокий уровень интеллекта, такая большая сила ума, сообразительности, немного абьюза. Но я к этому уже привыкла,

– выдала Леся Никитюк.

Она пошутила, что за "50 баксов" может протолкнуть на закрытый кастинг ведущих, а затем серьезно добавила, что новый коллега должен быть полной противоположностью Притулы, со своим стилем, потому что повторить того невозможно.

"Человек, который будет вести "Хто зверху?", должен иметь совсем другой образ, потому что просто копировать Сергея Дмитриевича – это фиаско", – подчеркнула ведущая.

Леся Никитюк с Сергеем Притулой / Фото Нового канала