Лера Товстолес из "Квартала" вспомнила, как Потап лишил ее комплексов: Схватил, сказал тет-а-тет

Участница проекта "Женский квартал" Лера Товстолес призналась, что к 21-летнему возрасту была закомплексованной. Поверить в себя ее заставил Потап, который был тренером на "Лиге смеха". Как это было, узнайте дальше.

До карьеры актрисы и радиоведущей Валерия Товстолес работала в модельном бизнесе. Ее всегда называли симпатичной, но неидеальной. На фоне этого девушка не верила в себя. Однако все изменилось на "Лиге смеха", когда ее команду "180 и выше" взял к себе рэпер Потап.

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Как Потап лишил комплексов Леру Товстолес из "Женского квартала"

Я помню, что-то мы выступаем, делаем какую-то сценку. Я захожу за кулисы, он меня хватает и говорит: "Ты очень красивая, ты просто это еще не понимаешь. У тебя невероятно красивые ноги, ты нереально сексуальная. Ты будешь и ведущей, и актрисой, и все ты будешь. Просто поверь, я тебе хочу это сказать, чтобы ты запомнила". Он меня вот так схватил, тет-а-тет сказал. Без лишних ухаживаний, просто человек хотел сказать это мне,

– вспомнила Лера Товстолес.

Валерия Товстолес с Потапом / Фото из инстаграма актрисы

Она объяснила, что в моделинге все красивые, поэтому на кастингах она особо не выделялась. Более того, скауты постоянно отмечали ее недостатки – шрам между бровями, лишний вес, толстые бедра.

"Когда я была в модельном бизнесе, тогда были четкие параметры. Это сейчас можно и шрамы, и татуировки, и пирсинг. Тогда вообще чистое лицо. Мне постоянно говорили это не то, это не то". Я была толстая для модельного бизнеса. Я весила 60 килограммов. Для моего роста – это идеальный вес, но тогда они считали, что я толстая. Им не нравились мои ноги, бедра. Им не нравился мой смех, им не нравилось, что я развлекала моделей на показе, и они не успели выйти. Я постоянно слышала критику. Мне всегда говорили, что я хуже, чем другие", – поделилась Валерия.