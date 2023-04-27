Лера Мандзюк похвалила Елену Кравец, которая ушла из Квартала: "Отклеилась от этой банды"

27 апреля 2023, 13:43
Читати новину українською

Источник:

Алина Доротюк

Украинская стендап-комикеса Лера Мандзюк говорит, что нет коллег, которыми она действительно восхищается. Однако сейчас ей импонирует Елена Кравец, которая ушла из "Квартала 95" и в 46 лет "замутила свою программу".

Стендаперка Лера Мандзюк, известная закарпатским диалектом, призналась, что поступок Елены Кравец стоит уважения, ведь "ей не 22 года, когда все впереди, и ты можешь экспериментировать". По ее мнению, решение стать ведущей далось коллеге супер нелегко, но так она проявила характер.

Читайте также Началось с ковида: экс-муж Билозир рассказал о болезни Винника и объяснил, почему исчезли посты

Лера Мандзюк похвалила Елену Кравец

Я поняла, что Елена Кравец мне импонирует, когда она ушла из "Квартала" и замутила свою программу не на самом успешном канале, не самую успешную программу. А за успехом она и не стремится, она просто все это время хотела делать что-то свое. Она взяла его и сделала. В такое тяжелое время, но она отклеилась от этой банды и сделала себе свое,
– прокомментировала Лера Мандзюк.

Она подчеркнула, что "квартал – это имя и бренд", и не каждый рискнет уйти с центрального канала и "с нуля что-то мутить" на менее раскрученном.

"Если бы "Квартал" всегда выходил на канале "Дом", и она пошла на "плюсы" вести свою программу, то это карьерный шаг. А тут все вообще не так. Она якобы дала даже не шаг назад, а шаг в сторону. Как у танго. Этот танец повела она. Это очень прикольно, это круто", – высказалась стендаперка.

  • Кстати, недавно сама Елена Кравец заявляла, что в "Квартал 95" больше не вернется. Этому проекту она отдала почти 20 лет, но решила уйти навсегда, чтобы попробовать новое. Она очень надеется на понимание "кварталовцев", что они "не очень обижены".

Автор: Марина Джура