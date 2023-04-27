Лера Мандзюк похвалила Елену Кравец, которая ушла из Квартала: "Отклеилась от этой банды"

Украинская стендап-комикеса Лера Мандзюк говорит, что нет коллег, которыми она действительно восхищается. Однако сейчас ей импонирует Елена Кравец, которая ушла из "Квартала 95" и в 46 лет "замутила свою программу".

Стендаперка Лера Мандзюк, известная закарпатским диалектом, призналась, что поступок Елены Кравец стоит уважения, ведь "ей не 22 года, когда все впереди, и ты можешь экспериментировать". По ее мнению, решение стать ведущей далось коллеге супер нелегко, но так она проявила характер.

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Лера Мандзюк похвалила Елену Кравец

Я поняла, что Елена Кравец мне импонирует, когда она ушла из "Квартала" и замутила свою программу не на самом успешном канале, не самую успешную программу. А за успехом она и не стремится, она просто все это время хотела делать что-то свое. Она взяла его и сделала. В такое тяжелое время, но она отклеилась от этой банды и сделала себе свое,

– прокомментировала Лера Мандзюк.

Она подчеркнула, что "квартал – это имя и бренд", и не каждый рискнет уйти с центрального канала и "с нуля что-то мутить" на менее раскрученном.

"Если бы "Квартал" всегда выходил на канале "Дом", и она пошла на "плюсы" вести свою программу, то это карьерный шаг. А тут все вообще не так. Она якобы дала даже не шаг назад, а шаг в сторону. Как у танго. Этот танец повела она. Это очень прикольно, это круто", – высказалась стендаперка.