Leopolis Jazz Fest 2021: третий день потрясающих концертов и украинские звезды среди гостей

Во Львове продолжается Leopolis Jazz Fest 2021. 26 июня отгремел третий день фестиваля. Зарубежные музыканты продолжают покорять украинскую публику. А среди гостей есть много отечественных звезд. В частности джазовыми концертами наслаждаются супруги Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Leopolis Jazz Fest стал одним из самых ожидаемых событий в Украине в 2021 году. Музыканты из разных уголков мира приехали, чтобы выступить на сценах фестиваля. Кто поражал невероятными джазовыми импровизациями 26 июня – узнавайте в материале.

Смотрите также Leopolis Jazz Fest 2021: концерт самого ожидаемого хедлайнера SEAL и зажигательные танцы

Сцена во дворе дворца Потоцких

В атмосферном дворике, где обустроили сцену, публика наслаждалась джазовой традицией и новыми экспериментальными подходами к импровизации. Все это дарил зрителям киевский коллектив КК4ТЕТ. Музыканты зарядили львовян и гостей города позитивом. Джазовая импровизация от группы была на высоте. Кроме композитора Кристины Кирик на сцене демонстрировали талант:

саксофонист Николай Рышков;

саксофонист Григорий Паршин;

барабанщик Тарас Козак.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Еще одна украинская группа ошеломила выступлением на сцене Дворца Потоцких. Peaceful Music Trio исполнили авторские аранжировки произведений знаменитого американского контрабасиста Чарли Хайдена. Также они позволили насладиться музыкой основателя коллектива – Валентина Корниенко.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Сцена на площади Рынок

Carlos Cortes Bustamante вместе с коллективом вдохновлял львовскую публику джазом, латиноамериканской музыкой и африканскими ритмами.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Во время выступления итальянского квартета Motel Kaijū присутствующие могли услышать неординарное сочетание звука винтажных синтезаторов, современных технологий и ритмики, которая свойственна современной танцевальной музыке.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Сцена имени Эдди Рознера

Главную сцену в третий день фестиваля открыл шведский джазовый пианист и композитор Ян Лундгрен. Он приехал во Львов с проектом Jazz Meets Folk. В его игре сочетаются виртуозность, глубокое понимание форм европейской классической музыки, народной музыки, традиции американского джаза и импровизации.

Пианист согрел публику с замечательным межнациональным коллективом музыкантов, которых собрал специально для выступления на Leopolis Jazz Fest 2021 – скрипачами, контрабасистом, виолончелистом и альтистом. Выступление Яна гости фестиваля слушали, затаив дыхание.



Выступление Яна Лундгрена на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Выступление Яна Лундгрена на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Выступление Яна Лундгрена на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



Выступление Яна Лундгрена на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Среди хедлайнеров нынешнего фестиваля также американский трубач и композитор Крис Ботти. На его счету больше 4 миллионов проданных пластинок. В течение последних трех десятилетий Ботти записывался и выступал со следующими звездами: Стингом, Барброй Стрейзанд, Леди Гагой, Полом Саймоном, Адреа Бочелли, Фрэнком Синатрой и со многими другими.

На сцене Leopolis Jazz Fest 2021 артист влюбил публику в звучание трубы. Крис Ботти выступал с коллективом невероятных музыкантов, которые придали концерту особое, эмоциональное звучание.

Вместе с Крисом Ботти на сцене имени Эдди Рознера очаровывали:

пианист Holger Marjamaa;

гитарист Leonardo Amuedo-Oficial;

скрипачка Caroline Campbell;

саксофонист Andy Snitzer;

басист Reggie Hamilton;

барабанщик Lee Pearson;

вокалисты Jonathan Johnson и Sy Smith.

Для просмотра всех фото листайте вправо:

Украинские звезды среди гостей

Среди гостей, которые присутствуют на главной локации Leopolis Jazz Fest 2021, можно встретить немало знаменитостей. Известные люди из разных сфер деятельности приехали во Львов, чтобы послушать звезд мирового джаза.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже второй день заряжаются позитивом на концертах, которые проходят на сцене имени Эдди Рознера.

Участник "Холостячки", юрист и блогер Евгений Ковтуненко впервые приехал на джазовый фестиваль, и ему очень понравилось. Мужчина активно делится своими эмоциями в инстаграм-сториз.



Евгений Ковтуненко на Leopolis Jazz Fest / Скриншот инстаграм-сториз Ковтуненко



Евгений Ковтуненко на Leopolis Jazz Fest / Скриншот инстаграм-сториз Ковтуненко

Жена мэра Львова Андрея Садового Екатерина тоже побывала на джазовом фестивале. Она слушала концерты вместе с друзьями в пикниковой зоне "Стадион".

27 июня гостей фестиваля ждет новая порция джазовых импровизаций!