Львов, лето, джаз: как прошел первый день Leopolis Jazz Fest 2021

24 июня состоялись первые концерты в рамках X юбилейного джазового фестиваля Leopolis Jazz Fest 2021. Музыканты поражали гостей города выступлениями на двух сценах. Кто и где сыграл джазовые концерты –узнавайте далее.

Гостей Leopolis Jazz Fest 2021 приветствовали не только на главной сцене имени Эдди Рознера, но и на двух других, которые обустроили специально для гостей и жителей города – на площади Рынок и во дворе Дворца Потоцких (концерты на ней начнутся 25 июня). Там каждый желающий может прослушать выступления ведущих европейских коллективов.

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Сцена на площади Рынок

Концерты на сцене, расположенной на центральной площади города, начал электро-акустический проект из Польши Marta Wajdzik Quartet.

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Люксембургский джаз также покорил львовскую публику. Музыканты коллектива Arthur Possing Quartet ошеломили зрителей игрой на рояле, саксофоне, контрабасе и барабанах.

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Сцена имени Эдди Рознера

В партере главной сцены Leopolis Jazz Fest 2021 собралось немало львовян, гостей города, знаменитостей. Это первое масштабное событие в Украине, где в целях безопасности людей проводится массовое тестирование на коронавирус. Поэтому зрители могут сидеть в зале без маски. Однако организаторы постоянно подчеркивают важность соблюдения социальной дистанции.



Первый день Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Выступления на сцене имени Эдди Рознера открыл израильский трубач Итамар Борохов. Он вместе с командой стал победителем конкурса LetterOne RISING STARS Jazz Award (European edition).

Музыкант имеет большой гастрольный опыт, выступал на престижных площадках, таких как Lincoln Center, The Kennedy Center, SummerStage at Central Park, Blue Note NY, Ronnie Scott's Jazz Club, Bimhuis, Flagey. Также он был участником многих международных фестивалей: Roskilde, Montreal Jazz Festival, Ottawa Jazz Festival, Лондонского джазового фестиваля, джазового фестиваля на Красном море и других.

Львовская публика радостно приняла Итамара Борохова, который заворожил невероятными джазовыми композициями.



Итамар Борохов на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



​Итамар Борохов на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



​Итамар Борохов на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала



​Итамар Борохов на Leopolis Jazz Fest 2021 / Фото 24 канала

Второй концерт на главной сцене Leopolis Jazz Fest 2021 был зажигательным и эмоциональным. Для гостей фестиваля выступил пианист и композитор из Гаваны Гарольд Лопес-Нусса. Его музыка отражает весь спектр и богатство кубинской музыки с характерным сочетанием и взаимодействием классических, фольклорных и популярных элементов, джазовой импровизации.

Гарольд покорил публику непревзойденной игрой на фортепиано и заставил зал неистовствовать, не сдерживаясь в аплодисментах. Ведь порцию кубинской музыки от пианиста дополняли импровизации басиста и барабанщика.

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Уже 25 июня на трех сценах и в пикниковых зонах все желающие смогут насладиться вторым днем Leopolis Jazz Fest 2021!