В леопардовом платье и без макияжа: как Джамала отдыхает на Шри-Ланке

Певица Джамала после семейного отдыха в Египте отправилась на Шри-Ланку. Там она проводит отпуск сама, демонстрирует красивые пляжные образы.

Прошлый год для Джамалы был невероятно тяжелым, поэтому она решила провести несколько дней наедине. Артистка загорает на пляже, купается в океане и делится фотографиями с поклонниками.

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Пляжный look Джамалы

На днях она показала красивый пляжный look. Для прогулки по Шри-Ланке Джамала надела длинное легкое платье с леопардовым принтом и на тонких бретелях. Соединила наряд с черными сандалиями.

На отдыхе исполнительница предпочитает натуральную красоту, поэтому на волосы не наносит никаких средств, а на лицо косметику. В этот раз ее аутфит завершили большие солнцезащитные очки и оригинальные цепочки.

Вы поняли, что без фильтров, макияжа. Как только вижу солнце – это все не нужно. Только новое платье. Отмечаю 31 января, которое приближает нас к лету,

– написала под фото Джамала.

Джамала в леопардовом платье / Фото из инстаграма певицы