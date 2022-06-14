"Леонидович приехал в Мариуполь": почему Андрей Бедняков расслабился перед войной из-за Ахметова

Оказывается, Андрей Бедняков тоже мог застрять в заблокированном Мариуполе. 13 февраля он приехал к маме, чтобы вывезти ее в случае войны, но 24-го так и не дождался. Все из-за Рината Ахметова, который посетил город несмотря на угрозу России.

В полномасштабную войну Андрей Бедняков, как и большинство его коллег, не верил. Однако к нападению России готовился. "Тревожные чемоданы" звезда не складывал, но в середине февраля приехал сначала в Днепр, а оттуда – в родной Мариуполь.

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Почему Бедняков приехал в Мариуполь 13 февраля

Я не верил, но "а вдруг". Я должен был быть с мамой, я должен был быть там, чтобы, не дай Бог, если что-то начинается, я сразу брал свою семью, садил в машину, и мы оттуда ехали,

– объяснил ведущий.

"И каждый день я засыпал под утро, в пять утра я ложился спать, потому что ждал вот этих заветных 4 утра, которыми всех пугали. Когда наступало 4 утра, я ложился спать", – вспомнил он.

Андрей Бедняков с мамой: фото

Как Ринат Ахметов успокоил Беднякова

Шоумен рассказал, что днем ​​он был дома, рядом с больной мамой, а вечером тусил с друзьями. Незадолго до 24 февраля его компания увидели в Мариуполе Maybach Рината Ахметова, и тогда знаменитость подумал: "Ну все, если он приехал, значит все нормально, ничего точно не будет".

Мы увидели черный Maybach, который медленно катился по пустому городу. Ну мы пошутили: "Леонидович приехал, все нормально". Утром я просыпаюсь, смотрю, что реально приехал – и на пирсе гулял, и ходил, и смотрел. И тут уже отлегло,

– вспомнил Андрей Бедняков.

Сразу после этого ведущий расслабился и вернулся в Киев, потому что должен был лететь в Катар на съемки своего тревел-шоу.

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Звезда "Орла и решки" чувствовал себя виноватым перед женой и дочерью

Так, война застала Андрея Беднякова не в Мариуполе и даже не в Киеве, а на Мальдивах. В то время как его жена Настя и дочь Ксения 24 февраля были в столице. Именно поэтому шоумен корил себя, что так легкомысленно относился к напряжению в информационном пространстве.

"Я чувствовал себя ужасно виноватым перед ними. Потому что я утверждал и говорил, что такого быть не может. Я был противником всех этих "тревожных чемоданов", всех этих планов "Б". Я успокаивал их как отец семейства, я делал все, чтобы они верили, что мы спокойны, что все у нас будет хорошо, не стоит волноваться. В тот момент я себя очень корил, что я улетел, а они остались дома", – признался Андрей Бедняков.

Андрей Бедняков с женой и дочерью: фото