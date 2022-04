Легендарная группа Metallica хочет собрать 1 миллион долларов украинцам: что для этого нужно

Американская металл-группа Metallica объявила сбор средств для помощи украинцам, пострадавшим в результате российско-украинской войны. Благодаря проекту WCKitche люди со всего мира могут помочь с питанием украинским беженцам.

Музыканты легендарных Metallica стали еще одними благотворителями, поддержавшими Украину в сложное время. Они открыли сбор средств на странице фонда All Within My Hands Foundation, основанной в 2017 году участниками группы.

"Мы начинаем наш Месяц благотворительности! Присоединяйтесь к нашей кампании, чтобы до конца мая собрать 1 миллион долларов для инициативы WCKitchen", – говорится в сообщении фонда.

Группа Metallica уже сделала первый взнос в размере 500 тысяч долларов. Их поклонники тоже могут приобщиться, приобретя в течение следующих двух месяцев эксклюзивные товары, средства с которых будут передавать WCKitchen. В продаже появилась футболка с принтом, разработанная художником Andrew Cremeans.



Футболка с принтом Andrew Cremeans / Фото с инстаграмма фонда

На вопрос поклонников, почему группа выбрала именно компанию WCKitchen, они ответили, что еда – это универсальное право человека.

"Их кампания #ChefsForUkraine делает невероятную работу для выполнения этой миссии, и с 24 февраля беженцам в шести странах уже раздали более 5 миллионов обедов. Они работают быстро и ловко, и то, что они делают, говорит о сущности нашей миссии в борьбе с голодом", – говорят музыканты в фонде.



Украинцы получили 5 миллионов обедов благодаря инициативе WCKitchen / Фото с инстаграмма фонда