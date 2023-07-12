В социальных сетях распространяется флешмоб #обезболь7457. Отметим, что президент Владимир Зеленский поддержал законопроект и заявил о необходимости легализовать в Украине лекарства на основе каннабиса. 24 Канал собрал реакции других знаменитостей.

Интересно Какие состояния будут лечить медицинским каннабисом: объяснение главного санитарного врача

Известные украинцы, в частности, журналистка Янина Соколова, писатель и военный Юрий Гудыменко, музыкант Валерий Харчишин, актриса Даша Малахова и другие поделились своими историями и объяснили, почему важно легализовать медицинский каннабис в Украине.

Янина Соколова

Журналистка рассказала об украинском военном Михаила Бакалюка, который в июне 2023 года был тяжело ранен на Запорожском направлении, в результате чего потерял ногу и получил осколочные ранения руки.

По ее словам, он круглосуточно испытывает сильные боли, а обезболивающие, которые ему колют врачи, "сажают" сердце, желудок и имеют побочные эффекты.

Кроме того, Соколова вспомнила, как сама переносила мучительную боль, когда в 2019 году лечилась от онкологии.

Во время химиотерапии на 3 день плохо так, что не помогает ни один из препаратов обезболивания. Сильнейшие пластыри и инъекции не давали никакого полного обезболивающего эффекта. Хотелось лезть на стены… Все это было до покупки моим другом сигареты с маслом каннабиса внутри. Это было просто дыхание покоя. Без побочного действия,

– рассказала Янина.



Янина Соколова лечилась от онкологии / Фото из ее соцсетей

Валерий Харчишин

Украинский музыкант Валерий Харчишин, лидер группы "Друга ріка", рассказал о своем онкобольном брате, который испытывал невыносимую боль.

"Я помню, когда болел онкозаболеванием мой брат, перенесший более 10 курсов химиотерапии, включая высокодозовую, после которой он умер, в ожидании аутогенной трансплантации костного мозга… Василий тогда звонил и умолял об обезболивании", – вспоминает артист.

Его брат в шутку говорил, что нужно искать барыгу, потому что "в следующий раз он не выдержу".

От его слов мне стало больно самому. В моей груди что-то настолько сжало, словно кто-то завязал узел, что от боли я попросил Василия подождать и положил телефон со словами "Я перезвоню…". В следующий раз уже не было. Васька ушел,

– поделился музыкант.

Харчишин призвал поддержать легализацию медицинского каннабиса. По его словам, единственное, что помогает во время химиотерапии — умереть или затянуться каннабисом.

Женя Галич

Музыкант, лидер группы O.Torvald признался, что неоднократно видел, как война "ломает" людей – физически и ментально. Однако, не всегда общепринятое лекарство помогает так, как надо. И тогда человек пытается найти выход в алкоголе и наркотиках.

В Верховной Раде сейчас рассматривают закон о медицинском каннабисе #7457. К сожалению, многие люди путают легализацию медицинского каннабиса с легализацией наркотиков. Медицинский каннабис не содержит в себе тех веществ, которые вызывают привыкание или то же ощущение "кайфа". Он снижает тревожность, боль,

– объяснил Галич.

По его словам, в медицинском каннабисе нуждаются не только люди, пострадавшие от войны, но и те, кто страдает хроническими и тяжелыми болезнями, чтобы облегчить боль. Музыкант присоединился к поддержке законопроекта и попросил депутатов облегчить жизнь многих людей.

Юрий Гудыменко

Украинский писатель и военный Юрий Гудыменко, получивший тяжелое ранение руки на фронте, рассказал, что год жил с болью.

Жить с болью – это ад. Я жил с ним почти год – долгий год после ранения. Боль то усиливалась, то становилась слабее, но никогда не отпускала полностью. Он всегда был, он стал частью моей жизни,

– признался он.

Только когда в США нерв отключили и "перезагрузили", боль пошла полностью. По его словам, когда он закончился, писатель осознал, насколько боль высасывала силы и отбивала желание жить.

"Я победил. Но каждый день ранения получают другие. И к ним приходит боль", - написал Гудыменко, подчеркнув, что лекарства на основе медицинского каннабиса очень эффективно убирают боль.

Даша Малахова

Актриса также поделилась своей историей. В 1997 году девушка имела онкоопыт. Тогда, живя за границей, она получила лечение, химию и вместе с ним терапию в виде каннабинола.

Мне было сложно и плохо — немного каннабинола меня спасло от того, чтобы я не выпрыгнула из окна, потому что так складывались обстоятельства,

– поделилась Даша Малахова.

Она заявила, что те, кто говорит, что "как-то раньше жили" не правы, потому что, по ее словам, "ранее не жили, в том-то и дело, а умирали в страшных муках".

Актриса призвала депутатов проголосовать за законопроект. "Никто никогда не знает, когда окажется в ситуации, где после химии ты будешь гореть в аду. Но, не дай Бог, этот ад ты устроил сам себе, поскольку не принял вовремя важный закон", – добавила она.

Бывшая ведущая Анжелика Рудницкая тоже высказалась об этом законопроекте. Девушка вспомнила, что когда была парализована — чувствовала невыносимую боль, из-за которой не могла спать и впадала в сон от невероятного истощения.

Затем снова не спала, преодолевая боль, и исключалась только после очередного истощения. Я тонула на глазах. Не могла есть. Не могла двигаться. Не могла дышать. Традиционные обезболивающие мне не помогали. Обезболивающие вызывали дикую аллергию. Я должна была терпеть. До крови закусывала губы,

– рассказала Анжелика.

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