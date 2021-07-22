Леди Гага похвасталась роскошными формами в откровенном купальнике: видео
Источник:Инстаграм Леди Гаги
Известная американская певица Леди Гага порадовала поклонников жарким видео. Звезда продемонстрировала безупречные формы в оранжевом купальнике.
Знаменитая американская певица Леди Гага – одна из самых харизматичных исполнительниц в шоу-бизнесе. Она не стесняется позировать перед камерой без наряда или же в его минимальном количестве.
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Эротическое видео Леди Гаги
Певица показала, как сексуально выходит из бассейна. Она позировала перед камерой в откровенном бикини оранжевого цвета. Бюстгальтер, чашечки которого имели форму звезд, едва прикрывал пышную грудь и удачно сочетался с крошечными трусиками.
Леди Гага дополнила соблазнительный образ массивными золотистыми цепочками на шее и бедрах, а также трендовыми солнцезащитными очками. Звезда собрала волосы сзади и придерживала их руками. На лице артистка сделала красивый макияж с акцентом на губах.
Жаркое видео Леди Гаги набрало более 6,7 миллиона просмотров и множество комментариев:
- "Что за крошка";
- "Королева";
- "Можно пригласить тебя на свидание?";
- "Выглядишь просто невероятно".