Лауреат Эмми Кристина Эпплгейт призналась, что болеет рассеянным склерозом

Известная американская актриса Кристина Эпплгейт откровенно рассказала о своей болезни. Она призналась, что в этом году у нее диагностировали рассеянный склероз.

Американская актриса Кристина Эпплгейт, известная по роли в сериале "Женаты... с детьми", сообщила о состоянии своего здоровья. Она рассказала, что в этом году у нее диагностировали рассеянный склероз.

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Кристина Эпплгейт болеет рассеянным склерозом

Актриса рассказала, что ее поддерживают, а потому она продолжает борьбу. Однако звезда попросила поклонников, чтобы они не переходили границу ее частной жизни.

"Привет друзья. Несколько месяцев назад мне поставили диагноз "рассеянный склероз". Это было странное путешествие. Но меня очень сильно поддерживали люди, у которых тоже есть это заболевание. Это был трудный путь. Но, как все мы знаем, дорога продолжается. Если только кто-нибудь ее не заблокирует", – сообщила знаменитость.

Один из моих друзей, у которого тоже рассеянный склероз, сказал: "Мы просыпаемся и делаем то, что нам следует". И это то, что делаю я. Так что теперь, пока я прохожу через это, я прошу права на частную жизнь,

– поделилась Кристина Эпплгейт.

Что известно о Кристине Эпплгейт

Актриса получила известность после роли в сериале "Женаты... с детьми", в котором снималась в 17 лет. Также она сыграла сестру Рейчел в сериале "Друзья", за что получила премию Эмми. Ее 4 раза номинировали на "Золотой глобус".

Кристина Эпплгейт была замужем за Джонатаном Шаихом, но впоследствии супруги развелись. С 2008 года актриса встречалась с Мартином Ленобле. В 2011 году она родила дочь, а еще через 2 года пара сыграла свадьбу.

Кристина Эпплгейт не первый борется за здоровье. В 2008 году она полностью удалила грудь из-за рака молочных желез. Это решение было радикальным, но более надежным. Через 9 лет ей удалили яичники и фаллопиевы трубы.

Рассеянный склероз – это хроническое заболевание центральной нервной системы, которое прогрессирует и может развиться в любом возрасте. При рассеянном склерозе иммунная система полностью уничтожает защитную оболочку, которая защищает нервы (миелиновую оболочку). В результате разрушается взаимосвязь между мозгом и другими частями тела. Из-за этого повреждаются нервы.

Отметим, что о своей болезни откровенно заявляла Сальма Блэр – голливудская актриса, которая в 2018 году призналась, что болеет рассеянным склерозом. Ей сделали пересадку стволовых клеток и назначили курс химиетерапии. В результате она потеряла волосы, иммунитет пострадал. Однако знаменитость и в дальнейшем настроена оптимистично.