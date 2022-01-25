LAUD дисквалифицировали из Нацотбора Евровидения-2022: кто заменит его в финале

Только в понедельник, 24 января, объявили имя финалистов Нацотбора Евровидения-2022. Среди них оказался популярный LAUD, однако его удалили из списка в тот же день. Все из-за нарушения правил.

Оргкомитет Национального отбора Евровидения выбрал восьмерку финалистов среди 284 заявок. Однако предупреждал, что в списке могут быть замены. Так и произошло, 24-летний певец LAUD, который уже в третий раз "штурмует" конкурс, выбыл из финала.

Важно Первый скандал на Нацотборе: LAUD подал на Евровидение-2022 песню, которую записал в 2018 году

LAUD дисквалифицировали из Нацотбора Евровидения-2022

На Евровидение-2022 LAUD подал песню Head Under Water, написанную для него голландским сонграйтером Дэниелем Ботингом в 2018 году. В том же году артист экспериментально записал трек в студии.

Видео с его исполнением в ютуб выложил автор композиции, хотя сам певец официально представил ее во втором альбоме DUAL 18 ноября 2021 года. По мнению Суспільного, это прямо нарушает правила Нацотбора.

Для нас очень тяжело было решение об исключении LAUD из списка финалистов, поскольку мы действительно считаем его достойным участником Нацотбора. Однако правила для всех одинаковы, это наша принципиальная позиция,

– признался глава оргкомитета Ярослав Лодыгин.

"Опубликованное видео с песней LAUD стало полной неожиданностью, ведь мы тщательно проверяем и четко объясняем правила всем участникам. Я очень благодарен за сообщения еврофанов, которые обратили внимание на это нарушение", – добавил продюсер Алексей Гончаренко.

LAUD – Head Under Water: слушайте песню онлайн

Реакция LAUD на дисквалификацию

, по правилам Нацотбора, песня для Евровидения не должна выходить в релиз, исполняться публично, быть доступна на видеоплатформах или в социальных сетях до

Сам LAUD отмечал в своем инстаграме, что первая версия Head Under Water имеет 340 просмотров за 3 года, что "по сути, домашнее видео". Он заверил, что работа над песней велась все три года – записывались разные ее версии и аранжировки.

Я обращаюсь к Оргкомитету Нацотбора с призывом принять решение, отвечающее духу и ценностям международного конкурса. Дисквалификация явного лидера отбора требует как минимум консультации с EBU и получения их рекомендации,

– написал LAUD.

Кто заменит LAUD в финале Нацотбора на Евровидение-2022

Вместо LAUD в финал Национального отбора на Евровидение-2022 взяли Barleben (настоящее имя Александр Барлебен) с песней Hear My Words.

"Шанс представить Украину перешел к другому талантливому исполнителю, который также получил высокие оценки среди оргкомитета – Barleben. Желаем удачи", – заявил Ярослав Лодыгин.

Barleben – финалист Нацотбора на Евровидение-2022 / Фото из инстаграма певца