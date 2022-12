"Мурашки побежали спиной": Latexfauna выпустили клип-мультик, созданный артистом Drimandr

Украинская группа Latexfauna выпустила новый клип на песню Heroes of Might and Magic III из нового альбома Senbernar. Эта видеоработа напоминает мультик, созданная художником и артистом Drimandr.

Украинская музыкальная группа Latexfauna порадовала поклонников новой видеоработой. Это клип на песню Heroes of Might and Magic III.

Новый клип Latexfauna

Heroes of Might and Magic III – это название игры на тему фэнтези, которую выпустили в 1999 году. Участники группы вспоминают и ностальгируют по детским временам в песне, вошедшей в новый альбом Senbernar.

Тем временем музыканты выпустили видеоработу на эту песню. Ее создал Александр Злотницкий, известный под псевдонимом Drimandr – музыкант, художник и представитель украинской DIY-сцены. Он создал красочный клип-мультик.

Что вы, малыши? Ничего? Ждете невыносимо наших концертов в Европе. Что ж, мы готовы немного вам облегчить ожидания и показать мультик о вас и нас. Ловит мультипликационный клип на песню Heroes of might and magic III от Александра Злотницкого aka Drimandr. Также заценит по его музыке, – поделились артисты (оригинальная грамматика сохранена, – 24 канал).

Latexfauna – Heroes of Might and Magic III: смотрите видео онлайн

В комментариях поклонники положительно отзываются о клипе и песне группы. Вот как отреагировали в сети: