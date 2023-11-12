Часто не спала по ночам, – Лама назвала причину выхода из шоу-бизнеса

Украинская певица Лама, известная хитами "Знаешь, как болит", "Свет и тень", "Мне так надо", призналась, почему сделала столь длительную паузу в карьере.

Об этом Наталья Дзенькив (именно такое настоящее имя певицы), рассказала в интервью каналу Rostyslove Production. Также она честно сказала, почему рассталась с мужем и продюсером Виталием Телезиным.

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Лама объяснила, почему ушла из шоу-бизнеса

Певица покинула сцену на 10 лет. Дзенькив рассказала, что стремилась отойти от сферы шоу-бизнеса, потому что почувствовала, что некоторые вещи ее не устраивают.

Были моменты, с которыми я понимала, что не могу ужиться. Что такое вещи, которые я не хочу делать. Много дискомфортных эмоций. Я хотела, чтобы все у меня происходило гармонично. Я поняла, что буду писать песню тогда, когда я хочу. Никакой искусственности,

– отметила Наталья.

Из-за этого у звезды возникли проблемы со здоровьем. Лама рассказала, что тогда она могла бодрствовать в течение нескольких дней. Она обращалась к врачам, и они установили диагноз.

Я дошла до невроза, тоесть вегетососудистая дистония, я очень часто не спала по ночам. Для меня было проблемой заснуть перед концертом, я очень часто срывала съемки клипов. Я поняла, что мне очень некомфортно, я не высыпалась. Очень часто я шла на концерт вообще не спав две или три ночи,

– поделилась артистка.

Что помогло Лами выйти из этого состояния

Певица поделилась, что проблемы со здоровьем подтолкнули ее к изучению психологии. Она стала больше интересоваться духовностью. Дополнительным ударом стала смерть отца.

Изучала психотерапию, психологию, кардиологию. Я поняла, что мне нужен комфортный график. В 2012 году умер отец, я не могла выйти даже из дома. Меня ловила полупаническая атака. Концерты в таком состоянии не могла давать, – добавила Лама.

Также Лама рассказала, почему рассталась со своим продюсером и мужем Виталием Телезиным. Среди прочего на это влияла и работа.

Виталик был для меня в разных ипостасях – продюсер, наставник, учитель. Мы делали проекты, мы друг у друга потребовали какие-то моменты. Это также влияло на то, что мы разошлись,

– поделилась Наталья.

Дзенькив считает, что рядом должен быть человек, как ангел-хранитель. По ее мнению, партнеры должны дополнять друг друга, чтобы в семье или в отношениях было лучше, а не хуже.

Интервью Ламы Rostyslove Production: смотрите онлайн

Что известно о певице Ламе

Наталья Дзенькив стала певицей группы Lama в 2005 году. В первые годы она была единственной его участницей. Задумка назвать коллектив именно так происходит от богини-покровительницы Ламы, что означает "личность" в древнешумерской мифологии.

Lama прославились треками "Мне Так Надо", "Мое Сердце", "Самолет" в 2006 году. Тогда группа была на пике своей популярности.

Интересно, что артистка писала и исполняла песни на украинском языке еще задолго до полномасштабного вторжения. А после 24 февраля Дзенькив вернулась на сцену, чтобы помогать ВСУ благотворительными концертами.