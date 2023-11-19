Никогда не нуждалась, – известная певица Lama удивила заявлением о материнстве

Украинская певица Наталья Дзеньков, широко известная как Lama, поделилась мнениями о материнстве. Оказывается, исполнительница не хочет детей.

Она это поняла уже давно, ведь ее "никогда не тянуло" к детям. Как отметила Наталья, им с любимым достаточно собак.

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Lama неожиданно заговорила о материнстве

Знаменитость объяснила, что не хочет детей, поскольку не нуждается в этом.

Есть от природы мамы – вся их жизнь в материнстве, а в моей творческой жизни такой необходимости не было. Никогда не чувствовала нужды, что мне нужен ребенок. Меня никогда не тянуло,

– рассказала исполнительница.

Артистка отметила, что не знает, сможет ли писать песни и полноценно работать, если у нее появится ребенок.

"Я понимаю, что я творческий человек. Меня хватает, честно говоря, сейчас на себя, на семью и на собак", – рассказала певица.

Наталья добавила, что любимый "духовно продвинут" и разделяет ее позицию.

Интервью с Lama: смотрите видео онлайн

Личная жизнь Lama