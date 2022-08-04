Почему нам не поддержать своих, – муж Лаймы Вайкуле о ее выступлении с украинским флагом

Певица Лайма Уайкуле на концерте в Литве выступила с огромным украинским флагом. Муж артистки объяснил, что она не собирается поддерживать россиян, а таким жестом поддержала "своих".

Латковский добавил, что артситка не только осуждает войну, но и помогает украинцам, вынужденным бежать от нее.

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У нас выступали украинцы. И в оркестре у нас украинцы, и в балете. Почему нам не поддержать своих? Мы, кроме того, что выступаем с ними, еще и руку помощи им протягиваем. И беженцам помогаем,

– подчеркнул Латковский.

Также муж Вайкуле заверил, что она не планирует выступления в России. Но причиной тому является не только война в Украине, но и увеличение количества случаев коронавируса: "Нужно дождаться, пока все это закончится, и потом можно что-то планировать или делать".

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, на концерте в литовском городе Паланга Лайма Вайкуле развернула на сцене большой сине-желтый флаг. Артистка подчеркнула, что она гражданка Латвии, ее позиция и политика страны ясны. Там полностью поддерживают Украину и осуждают войну.

Конечно, россиянам не понравилась антивоенная позиция Лаймы Вайкуле. российский продюсер Пригожин заявил, что вина за убийства мирных украинцев лежит именно на Вайкуле. Она якобы настраивает поклонников против россии, поддерживает введение санкций и затягивает войну: "К большому сожалению, такие, как Лайма, тоже виноваты в том, что сегодня происходит в нашей стране и мире. Я считаю, что это свинство".

Если бы она вышла с флагом России, Латвии и Украины, можно было бы еще понять. Флаг одной страны – провокация. Она могла догадываться, чем это закончится,

– сказал поклонник террористов.

Интересно, что мнения Пригожина зависят не от его позиции, а от артистов, о которых высказывается. Да, он вступился за Аллу Пугачеву, которая выехала из России и публично осудила войну против Украины. А вот жена Пригожина – Валерия поддерживает путинскую диктатуру.