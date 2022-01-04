"Есть повод подписаться": журнал Playboy переходит на украинский язык
Источник:фейсбук Playboy
Все 16 лет украинскую версию мужского журнала Playboy издавали на русском. С 2022-го глянец "заговорил" на государственном языке.
О новом формате Playboy Ukraine объявили 3 января на официальной фейсбук-странице. Отныне развлекательный журнал будет выходить только на украинском языке. Соловьиной будут вести и всю онлайн-коммуникацию с читателями.
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Playboy Ukraine заговорил на украинском. Легендарный журнал и онлайн-коммуникация теперь исключительно на украинском. В Новый год с новым форматом,
– говорится в заметке.
В публикации отметили, что первым звоночком было интервью с певицей Кристиной Соловий, которое она дала на украинском в сентябре 2020 года.
Кристина Соловий на страницах Playboy / Фото из фейсбука мужского журнала
Реакция сети на украиноязычный Playboy
В сети одни хвалят редакцию Playboy, другие же удивляются, почему так долго решались на этот шаг. Однако, судя по комментариям, с Нового года читателей журнала станет больше:
- "Ого, выполняете нормы закона, крутое достижение";
- "Лайк за украинский! Обязательно приобрету несколько экземпляров";
- "Ну, ребята, раз уж вам удалось уговорить раскрыться очаровательную Кристину, то это хороший повод вас почитать";
- "Наконец можно покупать ваш журнал";
- "Есть сразу два повода подписаться на легендарный журнальчик – украинский язык и Кристина Соловий";
- "Наконец. Очень забавно было видеть Playboy в Украине на "деревенском" наречии "крестьян".
Полный текст публикации Playboy:
Начнем с новостей! С первых слов, видимо, догадался, что Playboy Ukraine заговорил на украинском. И не только в интервью с очаровательной Кристиной Соловий еще в сентябре. Легендарный журнал и онлайн-коммуникация теперь исключительно на украинском. В Новый год с новым форматом.