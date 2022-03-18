Kyivstoner молчал три недели, но в конце концов жестко обратился к русским фанатам

Kyivstoner очень популярен в России, но в то время как украинские звезды призывали фанов выходить на улицы, он молчал. Лишь сейчас, после трех недель войны, рэпер жестко прошелся по всем, кто верит в "спецоперацию" Путина, и призвал "раздуплиться".

Экс-участника группы "Грибы" Kyivstoner (настоящее имя – Альберт Васильев) слушают и любят в России. Удивительно, он не сразу воспользовался своей популярностью, чтобы поднять народ против Путина. Лишь на четвертую неделю войны он рассказал обо всех зверствах оккупантов.

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Kyivstoner обратился к русским фанатам

"Хочу, чтобы вы раздупились. Нет никакой "спецоперации". Это война, которую начала твоя власть, которая вторглась на нашу землю, разрушает наши города, убивает наших людей, своих, бл*ть, тоже. Вагоны жмуров. Вы, с *ка, раздупиться не можете, что происходит", – не подбирая слова заявил Kyivstoner.

Никто не бьет по военным объектам. Є**шать по городам, по домам, по роддомам, по театрам. Я просто к чему веду – через твою власть у тебя клеймо изгоя, на весь мир,

– обратился рэпер к русским фанатам.

Почему Kyivstoner молчал о войне три недели

Звезда заверил, что заговорил о войне не из-за давления фолловеров, а потому, что россияне не осознают, что на самом деле происходит в Украине. Он надеялся, что до них дойдет и без его комментариев, но нет.

Я просто молчал все это время, потому что думал, что люди сами поймут, но они ничего не понимают. Читаю в директе, что это фейки, вы сами себя бомбите, "русский мир". Вы й*бн*лись?

– резко высказался рэпер.

Он также рассказал, что первые пять дней войны был в Киеве, но американское гражданство позволило ему выехать за границу. Kyivstoner увез с собой 3-месячного сына и жену Алину, которая проснулась от утренних взрывов в столице 24 февраля.

"Очень страшно, когда ты просыпаешься, стоит твоя жена и говорит: "Зай, война началась". И ты не знаешь, что делать. Ты подходишь к окну и слышишь сирены. Это очень страшно. И когда ты стоишь с документами в руках, с 3-месячным ребенком, и не знаешь, что тебе делать", – рассказал блоггер.