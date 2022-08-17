"Остался вечно молодым": Могилевская, Тополя, Дзидзьо щемяще вспоминают Кузьму

17 августа известному певцу Андрею Кузьменко исполнилось бы 54 года. Однако мужчина "отошел в засветы" 7 лет назад. Его ближайшие друзья по сцене не смогли обойти день вниманием и посвятили ему несколько трогательных сообщений.

В честь Кузьмы родители Андрея устраивают концерт во Львове, где можно будет послушать лучшие хиты артиста в исполнении других певцов. "Шампанские глаза 2.0" – именно такое название выбрали для события Ольга и Виктор Кузьменко. Кроме воспоминаний исполнителей, которые примут участие в концерте, слова любви оставили в соцсетях и другие коллеги.

К слову "У него не было звездности": каким вспоминают Кузьму его коллеги в канун рождения

Наталья Могилевская

"Мой друг, тебе сегодня должно быть 54…

Но ты остался "вечно молодым"

И до сих пор кажется, что это сон...

Мне тебя очень не хватает!

Нам всем тебя не хватает..."

Дидье

"С Днем Рождения, Кузьма!!! Спасибо тебе!!!"

Тарас Тополя

"Он бросил бутылку в океан, и ушел… внезапно, как большие. В той бутылке для нас – десятки песен, смыслы, идеи, правда, справедливость и несправедливость жизни, его аллегории и метафоры. Каждый находит в ней что-то для себя. Особенно когда тяжело, там слова, которые лечат.

Он был не идеальным, как каждый человек. Не со всеми его песнями я согласен. Но он имел силу и талант не только воспевать жизнь, как она есть, без умолчаний, но и хохотать ей в лицо. За простым языком Андрея скрывалось глубинное понимание мира. Андрей был первым украинским артистом для меня.

И остается. "Люди як кораблі" звучат в его памяти с каждой сцены. С днем рождения, Андрюша! Еще встретимся".

"Антитела"

"Украина недолюбила Андрея Кузьменко. Не успела полностью оценить его глубину, философию, его величину как артиста вовремя, пока он был жив. Но гений жив, пока жива его музыка.

С днем рождения, Кузьма! Нам остается помнить и петь его песни вместе. Песни, имеющие глубину и содержание, актуальны будут и через 50 лет. Которые не пластмассовые, а живые, настоящие. Всегда и навсегда, в память об Андрее Кузьменко – "Люди як кораблі".

ROXOLANA

"Сегодня день рождения Кузьмы Скрябина. Спасибо за песни, слова, за душу, глубину и правду!"

Монатик

"Все украинцы, во всем мире

сильные, несгибаемые, хоть и души разбиты

Мы всех их соберем по маленьким кусочкам

Победа ждет, мы ее так хотим.

из-за войны, через врага злого,

Мы стали сильнее, мы устоим!

Если уж нашли мечту, то давайте достигнем ее,

чтобы совсем скоро увидеть и новые, и счастливые, и старые фотографии.

И в мирные времена, и когда идет война,

пусть спасают и раздаются песни Кузьмы Скрябина.

С днем рожденья, Гений!

Вечная память!"