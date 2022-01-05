Кутья от дедушки и колядки от сыновей: как семья Решетников будет праздновать Рождество

Если в Новый год Григорий Решетник всегда работает, то Рождество проводит с семьей. В этом году он с женой и детьми будет праздновать на Ивано-Франковщине у тещи. Все детали шоумен рассказал эксклюзивно для 24 канала.

Супруги Решетники убеждены, что Рождество – это семейный праздник. Поэтому 7 января они всегда стараются отмечать на Западной Украине, туда съезжается вся родня христиан.

Полное интервью читайте здесь О рождественских традициях и Новом годе 30 декабря: эксклюзивное интервью с супругами Решетниками

Жена шоумена признается, что они очень ждут поездку, даже наконец смогут отдохнуть от многочисленных проектов и работы, которая изнуряла целый год.

Рождество мы стараемся встречать у родителей, у прадедушки. Мы собираемся за одним столом, дедушка готовит кутью. У нас очень большая семья, поэтому Рождество очень объединяет. Мы колядуем, дети наши колядуют, щедруют,

– делится Кристина Решетник.

Она признается, что сыновья – Иван и Дмитрий – уже на полную готовятся к Рождеству. Мальчики поют колядки и даже учат самого младшего Сашу, которому всего год. "Саша, ну ты можешь сказать нам, пожалуйста, вот эту колядку", – обращаются они к братику, а тот только глазами хлопает.

Григорий Решетник с женой и тремя сыновьями / Фото из инстаграма шоумена

"Классно, что в Украине столько хороших добрых традиций. Надо поддерживать эти традиции, гордиться своей страной", – признается Григорий Решетник.

Эти праздники очень важны. Обязательно находите время, несмотря на сложные рабочие графики, побыть с родными, зарядиться энергией, сходить в гости. Хочется, чтобы все прошло атмосферно, дружески,

– добавляет шоумен.