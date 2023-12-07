Многодетная мама и жена военного: объявили представительницу Украины на "Миссис Мир-2023"

На днях стало известно, кто представит Украину на конкурсе красоты "Миссис Мир-2023", который запланирован на 14-21 января в Лас-Вегасе. Так, от Украины на сцену выйдет Елена Елизарову.

У нее есть свой успешный бизнес. Кроме того, женщина воспитывает троих детей. В то же время выяснилось, что сначала представлять Украину должна была другая участница.

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Кто представит Украину на "Миссис Мир-2023"

Это будет 37-летняя бизнес-леди, многодетная мать и жена военнослужащего Елена Елизарова. Он вместе с мужем воспитывает троих детей. В то же время является основательницей ювелирного бренда и дизайнером интерьера.

Это еще одна площадка, на которой Украина может заявить о себе. Рассказать о нашей культуре и традициях, сделать более заметными произведения украинских дизайнеров одежды и аксессуаров. Для меня большая честь и ответственность представлять нашу страну в это сложное время,

– подчеркнула женщина.

Известно, что Елена также написала детскую сказку вместе с успокаивающей колыбельной. Композиция получила признание на престижной Global Music Awards в категории "Лучшая песня для детей".

Должна быть другая представительница

Выяснилось, что сначала в конкурсе должна была участвовать стилистка Лана Малинская. Впрочем, она отказалась по семейным обстоятельствам.

Однако существует вероятность того, что она будет иметь возможность представлять Украину на конкурсе "Миссис Мир" в следующем году.