Победитель Голоса страны 12 сезон: биография Марии Квитки

В воскресенье, 20 ноября, на "Голосе страны" 12 сезон выбрали победителя. Ею стала участница команды "Второго шанса" Мария Квитка. Биографию триумфаторки читайте в нашем материале.

С момента съемок "нокаутов" и суперфинала "Голоса страны" 12 сезон прошло почти 10 месяцев. Война круто перевернула жизнь всех участников, а 20 ноября стало знаковой датой для одного из них. В этот день Мария Квитка растопила сердца телезрителей и одержала победу. Чем она жила до 24 февраля и как изменилась ее судьба после нападения России, узнайте дальше в публикации 24 канала.

Важно Голос страны 12 сезон 12 выпуск: нашумевший суперфинал с метро и эмоциональный выбор победителя

Биография победительницы "Голоса страны" Марии Квитки

Мария Квитка из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Она собирательница фольклора и стилистка, потому обожает этнические украинские костюмы и аутентичную музыку. Девушка ездила по селам в экспедиции, общалась с местными и записала более двух тысяч народных песен.

"Сейчас для себя по-новому открываю наши повстанческие и казацкие песни. Мне кажется, что сегодня они как никогда актуальны, потому что напоминают нам о наших предках, нашей могущественной и величественной истории прекрасного свободного государства. Для нас сейчас особенно важно держаться за свои корни и знать, чьи мы дети", – делилась Мария Квитка в комментарии для "1+1".

Интересно, что до участия в "Голосе страны" Мария работала художницей по костюмам на телевидении. Именно она подбирала народные наряды для участников "Танцев со звездами" и "Голоса страны", а затем вышла из-за кулис и покорила вокальный проект. Петь на большой сцене – это давняя мечта девушки.

Я принимала решение пойти на "Голос страны" так долго. Так много было колебаний, сомнений и страха во мне на самом деле. А сейчас я счастлива тем, что смогла преодолеть себя и открыться в этом! Ибо особенно сегодня пение спасает меня и дает сил,

– писала Мария Квитка в инстаграме накануне суперфинала.

Мария Квитка – победитель Голоса страны 12 сезон / Фото с инстаграма девушки

На "слепых прослушиваниях" Мария спела песню "Ой летів сизий голубочок" и развернула двух тренеров – Святослава Вакарчука и Олю Полякову, которая назвала ее хедлайнером вечера. Так что девушка выбрала именно ее команду. Однако уже в нокаутах певица сделала выбор не в ее пользу. Мария Квитка могла покинуть "Голос страны", но так полюбилась народному тренеру Андрею Мацоле, что тот забрал ее в команду "Второго шанса".

Голос страны 12 сезон: смотрите онлайн – выступление Марии Квитки на "слепых прослушиваниях"

Цель Марии Квитки на шоу – популяризировать аутентичную украинскую народную музыку. Однако из-за полномасштабной войны она отложила эту мечту и принялась помогать Украине. Поскольку в ее родном Корсунь-Шевченковском было спокойно, артистка поехала в прифронтовое Запорожье, которое первым принимает беженцев с оккупированной территории.

"Эти фото я сделала в пункте, где волонтерим, сюда в первую очередь добираются люди из зоны боевых действий и оккупации. Все эти животные напуганы, обеспокоены, истощены, шокированы, растеряны", – щемяще подписала Мария Квитка пост из Запорожья.