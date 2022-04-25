Ксения Мишина с сыном покинула Украину: куда улетела звезда

Украинская актриса Ксения Мишина сообщила, что уехала из Украины. Она прибыла с сыном в Бельгию, где будет работать над проектом.

Героиня "Холостячки" и актриса Ксения Мишина пересиживала войну в Закарпатье. Но недавно она рассказала, что покинула Украину.

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Ксения Мишина покинула Украину

Актриса призналась, что прилетела в Бельгию вместе с сыном. Она поделилась, что возвращается к своей работе.

Задолго до войны планировался бельгийский проект, в котором я уже участвовала несколько лет назад. И сейчас запустилась вторая часть. Скажу честно, было немного тяжело принять это решение. Но я поняла, что я могу и хочу работать. Я выжила, и я в безопасности. Могу и хочу рассказать всему миру об Украине,

– призналась Ксения Мишина.



Ксения Мишина прилетела в Бельгию / Фото из инстаграм-сториз

Также артистка поделилась, что ее обвиняют в жестокости. Она резко ответила всем хейтерам.

"Когда мне пишут, какой жестокой я оказалась, и многие россияне не должны, мне хочется их всех привезти в Мариуполь, запереть в подвалах и пусть гниют. А мы будем потом спрашивать: за что они нас так ненавидят и громко кричать, что мы не виноваты! Это все политика!" – написала Мишина.



Ксения Мишина ответила хейтерам / Фото с инстаграм-сториз