Мишина неожиданно заговорила о личном: "Если вы не видите, это не значит, что этого нет"

Популярная украинская актриса Ксения Мишина откровенно заговорила о личной жизни и счастье. Она подчеркнула, что чл*н не может осчастливить женское существование.

Кроме того, звезда добавила, что большинство женщин становятся лучшими версиями себя отнюдь не для мужчин. Они делают это для себя.

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Ксения Мишина высказалась о личной жизни

Актриса поделилась, что часто ее спрашивают о том, почему она так красиво выглядит, но все еще одинока. Знаменитость отметила, что женщины становятся красивыми и успешными не для мужчин, а для себя. И это делает их счастливыми.

Женщина – самостоятельная единица. Она сама выбирает с кем и когда строить отношения. Какие? Она тоже определяет. Это может быть просто секс, это может быть глубже. И подобные условия самоопределения не делают ее неполноценной, одинокой или несчастной. А если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет,

– подчеркнула актриса.

Личная жизнь Ксении Мишиной: главная