Мишина неожиданно заговорила о личном: "Если вы не видите, это не значит, что этого нет"
Источник:Ксения Мишина
Популярная украинская актриса Ксения Мишина откровенно заговорила о личной жизни и счастье. Она подчеркнула, что чл*н не может осчастливить женское существование.
Кроме того, звезда добавила, что большинство женщин становятся лучшими версиями себя отнюдь не для мужчин. Они делают это для себя.
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Ксения Мишина высказалась о личной жизни
Актриса поделилась, что часто ее спрашивают о том, почему она так красиво выглядит, но все еще одинока. Знаменитость отметила, что женщины становятся красивыми и успешными не для мужчин, а для себя. И это делает их счастливыми.
Женщина – самостоятельная единица. Она сама выбирает с кем и когда строить отношения. Какие? Она тоже определяет. Это может быть просто секс, это может быть глубже. И подобные условия самоопределения не делают ее неполноценной, одинокой или несчастной. А если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет,
– подчеркнула актриса.
Личная жизнь Ксении Мишиной: главная
- Ксения Мишина является мамой 11-летнего Платона. Знаменитость планировала пожениться с отцом мальчика, но они разошлись еще, когда женщина была беременной. Актриса рассказывала, что ее бывший муж был тираном и манипулятором. Кроме того, она была от него финансово зависима. К счастью, ей удалось разорвать эти отношения.
- В 2021 году Ксения Мишина стала главной героиней реалити "Холостячка". Там у нее завязались отношения с комиком Александром Эллертом. Пара даже была вместе несколько месяцев после проекта, однако впоследствии они разошлись.
- В недавнем интервью актриса заявила, что не хочет, чтобы ее личную жизнь обсуждали публично. В частности, на такое решение повлияли ее прошлые отношения.
- В то же время звезда добавила, что пока не планирует выходить замуж. Однако если ей сделают предложение, то об этом сообщит поклонникам.