Давал 100 гривен в день, – Мишина призналась, почему беременной ушла от отца своего сына

Актриса Ксения Мишина откровенно рассказала об отношениях с отцом ее сына Платона. Она призналась, почему ушла от него беременной и как встретилась снова во время войны.

Украинская актриса Ксения Мишина ранее признавалась о психологическом насилии, пережившем со стороны отца ее сына. Она вспомнила, что ушла от него беременной, несмотря на то, что пара планировала свадьбу.

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Почему Мишина ушла от мужчины беременной

Ксения Мишина вспомнила, что отец ребенка предложил ей жениться. Но после этого в отношениях начался ад и тирания. Мужчина вообще не поддерживал беременную девушку.

Я не могла на кухню зайти и что-то приготовить, потому что запахи просто... Он давал мне 100 гривен в день, а я голодна. У нас в шкафу лежало множество баксов. Я говорила: "Давай сходим в ресторан", – "Нет, дорого, ешь дома. Позвони родителям, если хочешь есть, пусть они тебе дадут денег". Максимально странные вещи,

– вспомнила актриса.

Сначала Ксения мирилась с таким пренебрежительным отношением, но позже мужчина стал для нее отвратительным. Потому она отказалась выходить за него замуж и переехала к маме.

Интервью с Ксенией Мишиной: смотрите видео онлайн

Как отец Платона объявился в начале войны

Отец Платона впервые при жизни своего сына вышел на связь с Ксенией Мишиной в начале полномасштабного вторжения.

Этот человек появился в начале войны и впервые за 10 лет мне сказал: "Я тогда был мальчиком, и очень испугался. Мне нет оправдания". Но через пол года наших новых отношений сделал то же самое. Я сказала: "Все, до свидания". Он испугался ответственности, что у него будет ребенок,

– поделилась артистка.

Ксения имеет свой масштабный взгляд на всю ситуацию. Она рада тому, что стала мамой.

"Это просто моя судьба. Это человек, который подарил мне ребенка, потому что я не знаю, в каком случае я бы родила ребенка. Подарила и ушла, без судов и проблем, без свадеб и разводов. А у меня появился классный сын", – рассказала Мишина.



Ксения Мишина с сыном / Фото из инстаграма Ксении Мишиной