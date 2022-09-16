"Смотри, не бедные": Ксения Мишина призналась, как в Европе воспринимают украинцев

Украинская актриса Ксения Мишина вспомнила свои съемки за границей. Она рассказала, как там воспринимали приезжих украинцев.

Через месяц полномасштабного вторжения украинская актриса Ксения Мишина уехала с сыном в Бельгию. Там у нее была съемка для проекта.

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Ксения Мишина об отношении к украинцам

Звезда рассказала, как в один из рабочих дней она подходила к автомобилю на стоянке. С ней начал общаться иностранец, удивившийся, что такая хорошая машина – из Украины. "О, какая классная тачка! Из Украины, смотри. А говорят, они там все бедные. Смотри, не бедные", – сказал мужчина.

Я такая открываю машину, а он: "А, это ваша тачка?" Я говорю: "Да, и мы не бедны". А он: "А, ну понятно, а нам здесь всем рассказывают, что вы все такие бедные приехали, а на самом деле вы не бедны и не несчастны",

– вспомнила Ксения Мишина беседу с незнакомцем.

Ксения Мишина добавила, что у европейцев создалось ложное впечатление, что украинцы "бедные и несчастные". Также ее возмутило то, что им нужно постоянно благодарить за любую помощь, потому что хоть в Украине ты – первоклассная актриса, за границей – никто.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма звезды

"Такое ощущение у всех сложилось, что мы вот такие приехали. Конечно, трагедия в стране, конечно. И мы все благодарим, что нам помогают. Но все равно мы крутые, мы крутая страна, и у нас столько крутых штук, что там, в Европе только мечтать об этом".

"Спасибо, большое вам спасибо, Боже, вы нас спасли! Большое вам спасибо!" – там всем это надо. Меня просто иногда тошнило от этого. Я – человек. Я шла к хрещу лет к этому, чтобы прийти, и обо мне сказали: "У меня классный человек сегодня". И тут все .Там ты никто.Конечно, мы все благодарны за то, что это происходит, но все равно я почувствовала такую историю, что мы такие несчастные приехали,

– заметила звезда.

Ксения Мишина вернулась из Бельгии еще в начале июля. От приезда домой у звезды были "крутые" ощущения, однако она замечала, что пришлось привыкать к тревогам.

"Пока был проект, я много работала, параллельно делая дела и заботясь о сыне. Думать было некогда, а сейчас есть. И я поняла, что мой Киев будет совсем другой, ведь там не хватает многих близких мне людей. В этот Новый год мы будто почувствовали и чудом собрались в Киеве такой большой семьей. Это было очень душевно и весело. А сейчас мне приходится принять тот факт, что я не знаю, когда я увижу и обниму маму и папу".