"Фу, сама убирай": Ксения Мишина поссорилась с подписчиками из-за домработницы

В июле Ксения Мишина вернулась в Украину с сыном. Она снимает квартиру в Киеве и ищет домработницу. Однако многие ее подписчики считают это пустой тратой денег во время войны, ведь актриса может убирать сама.

В директ Ксении Мишиной насыпали: "Что уборку нет времени сделать самой? Фу, неладная девчонка", "Сама убирай", "Лучше бы перевела на ВСУ". Отмалчиваться она не стала и разъяснила фоловерам, что жить в кайф даже в самые жесткие времена – это нормально.

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Ксения Мишина ответила на хейт из-за домработницы

"Кто знает, что лучше? Кто может посчитать, сколько мне куда перевести? И перед кем оправдываться?" – риторически поинтересовалась актриса у подписчиков. Она посоветовала им не совать нос в дела, которые их не обходят.

Мне казалось, что уже нет людей, которые не знают, что можно жить в кайф и стремиться к этому не стыдно,

– написала Ксения Мишина в инстаграм-сторис.

"Забейте! Это ваша жизнь, и вам решать, как ее сделать лучше", – дала она совет всем тем, кому тоже "прилетают" надоедливые советы.

Ксения Мишина ответила на хейт из-за поиска домработницы / Скриншоты из инстаграм-сторис актрисы