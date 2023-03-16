Была одержима своим телом, – Ксения Мишина вспомнила, как худела, и показала фигуру в белье

Звезда фильма "Соседка" Ксения Мишина серьезно занялась спортом и своим питанием. Чуть ли не каждый день она показывает здоровые завтраки и публикует фото из зала. Теперь актриса призналась, что раньше была одержима своим телом.

Ранее Ксения Мишина жаловалась, что за время полномасштабной войны поправилась на 7 килограммов. Сейчас у нее безупречное тело и, похоже, благодаря тому, что она больше не зацикливается на цифре на весах, а просто держит себя в форме.

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Ксения Мишина показала фигуру в белье

Девушки, самое тяжелое – не похудеть, а держать свои формы и понимать, как это делать. Сначала я была одержима своим телом, а потом поняла, что самая ценная одержимость – в знаниях и очищении своего сознания,

– написала Ксения Мишина.

Она опубликовала утреннее селфи в зеркале, появившись перед 860-тысячной аудиторией в самом белье. Из фото видно, что благодаря регулярному спорту и сбалансированному питанию актриса стройная и подтянутая.

Ксения Мишина рассказала о похудении / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Напомним, в феврале Ксения Мишина показывала себя в самом большом весе, когда была беременна Платоном и набрала 31 килограмм. "После родов я настолько ненавидел свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото с того периода", – комментировала актриса. В свой привычный вес – 49-50 килограммов – она вернулась благодаря тому, что отказалась от вредной пищи, мучного, сладкого, бегала в 6 утра и много ходила пешком с коляской.