Сын принес букет роз: Ксения Мишина показала, как отпраздновала день рождения за границей

Украинская актриса Ксения Мишина 18 июня отметила день рождения. Звезда сейчас находится в Турции, в курортном городке Фетхие, где и провела праздничный день со своим сыном. 11-летний Платон подарил маме большой букет роз.

Мишина показала в Инстаграмме видео со дня рождения. Ранее актриса показала фото, как в Турции смогла наконец-то встретиться со своей мамой, которая живет в оккупированной Крыму и не видела полтора года.

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Ксения Мишина опубликовала видео, на котором показала, как поздравил ее сын Платон. Мальчик принес маме красивый букет.

Уже 34 года вывожу формулу собственного счастья. Спасибо за красивые глаза, интересный характер и многозадачную карму, потому что в этой жизни мне точно есть над чем поработать,

– отметила актриса в подписи к видео.

В Инстаграм-сторисе звезда поделилась инсайтами, которые получила за последний год жизни. "Сзади нелегкий трансформативный год. Год перемен, новых знакомств, сценариев жизни, мнений и инсайтов", – добавила Ксения.

Мишина тоже поделилась кадрами своей фигуры на пляже. "Birthday girl", – написала кинозвезда. Ксения показала подтянутое тело в бикини.

В комментариях актрису поздравили звездные коллеги. В частности, к поздравлениям присоединились Наталья Денисенко, Тарас Цымбалюк, Ольга Сумская, Григорий и Кристина Решетники, Ирина Федишин и другие.

Впоследствии звезда опубликовала еще одно свое фото и поблагодарила всех за поздравления.



Ксения Мишина / Фото с ее инстаграммы

Напомним, что Ксения Мишина родом из Крыма. Актриса была последний раз на оккупированном полуострове в январе 2022 года. За год до этого Ксения часто наведывалась в Севастополь. В частности, в июне 2021 года в ресторанном комплексе в Балаклаве она праздновала день рождения.