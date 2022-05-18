Ксения Мишина объяснила, почему не надо травить друг друга: "Набрасываемся на тех, кто выбрал жить"

Украинская певица Ксения Мишина поделилась мнениями о войне. Она призвала украинцев не травить друг друга, а сохранять энергию на будущее восстановление страны.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась личными переживаниями по поводу войны. Она призналась, что, как и все украинцы, переживает сложный период в жизни.

Читайте также Это как красная тряпка, – Андрей Бедняков объяснил, почему россиянам "подгорает" через Мариуполь

Ксения Мишина о сложном периоде войны и ненависти

Актриса рассказала, что раньше никогда не сталкивалась с такими вызовами для психики, которых принесла война.

Каждый из нас переживает эти разрушительные эмоции по-разному, но все мы оказались в разных условиях с разной степенью травмированности. Кому повезло больше, кому меньше, но всех нас объединяет одна цель – выжить и выстоять! Это неудивительно, что переживая боль, страх и отчаяние некоторые из нас больше других наполняются ненавистью и злобой,

– поделилась звезда.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма звезды

Ксения Мишина заметила, что если чувство ненависти направлять на "своих", то это лишь ухудшит состояние: "Одна вещь, когда мы видим понятную "измену", а вторая – когда мы толпой набрасываемся на тех, кто просто выбрал жить, радоваться солнцу или еды, поехать в безопасность или поделиться своим счастьем. И это путь в никуда!

Сейчас наше общество проходит самоидентификацию, а значит, мы выбираем право на лучшую жизнь. На жизнь в обществе, где есть ценности! И главная ценность – это человеческая жизнь! Но без оговорок, каждая жизнь ценна!

– добавила артистка.

Ксения подчеркнула, что нужно уметь радоваться другим, ведь тогда мы научимся быть и сами счастливыми. Если же будем ненавидеть каждого, то не будем сил восстанавливать страну впоследствии.

"Радуя других, вы, даже если вам хуже, найдете надежду и силу для улучшения и движения вперед. Поверьте, никто из нас не несет ответственности за горе, которое к нам пришло, только Россия. Также я поняла, что все люди, которые пишут мне и всем другим блогерам гадости и желчь, им просто очень плохо. Мне тоже очень плохо, но я выбираю цепляться за свет и до последней капли любить жизнь, по возможности заражая этим все больше и больше людей!" – подытожила актриса.