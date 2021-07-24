Ксения Мишина начала общаться на украинском языке

Украинская актриса, главная героиня первого сезона "Холостячки" Ксения Мишина ошеломила поклонников неожиданным признанием. Теперь знаменитость в социальных сетях общается на украинском языке. Вероятно, все из-за того, что сериалы будут сниматься только на украинском и актриса готовится к съемкам.

Актриса активно развивает личный блог в инстаграме, где делится различными новостями из жизни. Ранее Ксения в публикациях и видео разговаривала только на русском, а теперь перешла на украинский.

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Ксения Мишина разговаривает на украинском

Знаменитость заявила, что так будет разговаривать в ближайшее время. Мишина добавила, что есть причина такого решения, однако пока не озвучила ее.

"Добрый день, друзья! У меня языковой режим. Скоро расскажу, почему так. Некоторое время буду общаться и записывать инстаграм-сториз на украинском. Хочу вас попросить не быть слишком строгими ко мне, если буду говорить с ошибками. Однажды я обязательно буду хорошо общаться на украинском языке. Всем хорошего дня!", – сказала Ксения.

Теперь в инстаграм-сториз она делится разными подробностями только на украинском, однако подписывает фото и видео все-таки на русском. Также Мишина благодарит подписчиков, исправляющих ее и помогающих с изучением языка.

Ксения Мишина общается на украинском языке: смотрите видео онлайн

Поскольку Мишина работает в киноиндустрии, то, вероятно, такое решение связано с новыми нормами языкового закона, которые начали действовать 16 июля 2021 года. Ведь теперь языком распространения и демонстрации фильмов в Украине является украинский. Однако пока звезда не подтверждает и не опровергает такие предположения поклонников.