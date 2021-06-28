Ксения Мишина и Александр Эллерт сделали парные татуировки: фото

Звездная пара из "Холостячки" в конце концов сделала парные татуировки. Ксения Мишина и Александр Эллерт набили крошечные сердца разных цветов. У актрисы – красное, а у юмориста – зеленое.

Победитель "Холостячки" подводил Ксению Мишину на парные татуировки еще во время съемок реалити-шоу, когда претендентов на ее сердце осталось трое. Тогда красавица отказала Александру Эллерту, заявив, что решится на этот шаг в том случае, если выберет его в финале. Так, публика с нетерпением ждала тату влюбленных, отношения которых продлились после проекта.

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Парные рисунки на теле участники "Холостячки" все же сделали! Они набили крошечные сердца ниже голеней. Татуировку влюбленные продемонстрировали на фоне крымских гор, где праздновали 32-летие актрисы.

По традиции прислали друг другу наши сердечки. Навсегда,

– лаконично написала Ксения Мишина.

Александр Эллерт опубликовал идентичное фото в инстаграме и романтично подписал: "Забились любовью".



Парные татуировки Мишиной и Эллерта / Фото из инстаграма "Холостячки"

Если изображение красного сердца на ноге Ксении Мишиной является вполне логичным, то Эллерт неспроста выбрал зеленый цвет для татуировки. Сразу после победы в шоу "Холостячка" он обозначил аккаунт любимой в шапке своего инстаграм-профиля, поставив рядом смайлик зеленого сердца. Он не изменил это по сей день.



Скриншот из шапки инстаграма Александра Эллерта

Добавим, недавно ходили слухи, что Ксения Мишина и Александр Эллерт уже сделали совместные татуировки на плечах. У него – чайный пакетик, а у нее – чашка из чайного сервиза. Как выяснилось теперь, это была шутка победителя "Холостячки".



Фейковые татуировки Мишиной и Эллерта / Фото из инстаграм-сторис юмориста